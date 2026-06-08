Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за сім років прибув із дводенним офіційним візитом до Північної Кореї. Головною метою цієї масштабної дипломатичної поїздки є закріплення впливу Пекіна на тлі стрімкого розвитку ядерної програми КНДР та поглиблення оборонної співпраці Пхеньяна з російським режимом.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Bloomberg.

На центральній площі Кім Ір Сена китайського лідера особисто зустрічав Кім Чен Ин разом із дружиною Лі Соль Чжу. Урочиста вітальна церемонія супроводжувалася 21 залпом артилерійського салюту та яскравими багатотисячними транспарантами, які проголошували «нерозривну» історичну дружбу між двома сусідніми державами.

Ця геополітична подія відбувається одразу після важливих самітів Сі Цзіньпіна з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним. «Візит Сі підкреслює його зусилля нагадати світові – і Кіму – що Пекін залишається найважливішим політичним покровителем та економічним рятівним колом Пхеньяна – навіть попри те, що оборонне партнерство Північної Кореї з Росією надало нові дипломатичні важелі впливу та простір для маневру», — йдеться в опублікованому матеріалі аналітиків.

За оцінками міжнародних експертів, очільник КНР активно намагається продемонструвати імідж глобальної стабілізуючої сили на противагу нинішній політиці Білого дому. На переконання Пекіна, саме адміністрація Дональда Трампа зараз відштовхує союзників і дестабілізує світові ринки через жорсткий конфлікт з Іраном та посилення торговельних бар’єрів.

Показово, що за день до приїзду високого гостя сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон жорстко окреслила межі компромісів, заявивши, що ядерна програма КНДР «не підлягає обговоренню». Вона також додала, що американські посадовці «не змогли прокинутися від своїх ескапістських та анахронічних мрій». Тепер Вашингтон і Сеул максимально уважно стежать за переговорами, аби зрозуміти, чи не відмовиться Китай від своєї офіційної позиції щодо без’ядерного Корейського півострова, яку він декларував ще у 2019 році.