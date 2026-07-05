Пєсков заявив, що Росія веде війну проти України: що сказав речник Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що військова агресія Росії проти України більше не є так званою «спеціальною військовою операцією». За його словами, зараз це вже війна, яку він пояснив нібито втручанням західних країн.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на російські ЗМІ.

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За словами Пєскова, спочатку так звана «СВО» нібито планувалася як військова операція, однак згодом, за його твердженням, вона перетворилася на повномасштабну війну.

«СВО» перетворилася на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу», — заявив речник Кремля.

Крім того, Пєсков назвав далекобійні удари Збройних сил України «терористичними», повторивши офіційну позицію російської влади.

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Тим часом увечері 4 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами українського лідера, він привітав Трампа та американський народ із 250-річчям США, подякував за підтримку України, а також обговорив із президентом США ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля.

Зеленський наголосив, що наразі існує реальна перспектива завершення війни, а рішучість Сполучених Штатів, за його словами, може відіграти вирішальну роль у досягненні миру.