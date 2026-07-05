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Пєсков заявив, що Росія веде війну проти України: що сказав речник Кремля

Автор: Гончаренко Людмила

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що військова агресія Росії проти України більше не є так званою «спеціальною військовою операцією». За його словами, зараз це вже війна, яку він пояснив нібито втручанням західних країн.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, спочатку так звана «СВО» нібито планувалася як військова операція, однак згодом, за його твердженням, вона перетворилася на повномасштабну війну.

«СВО» перетворилася на справжню війну через те, що у конфлікт втягнулися країни Заходу», — заявив речник Кремля.

Крім того, Пєсков назвав далекобійні удари Збройних сил України «терористичними», повторивши офіційну позицію російської влади.

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Тим часом увечері 4 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами українського лідера, він привітав Трампа та американський народ із 250-річчям США, подякував за підтримку України, а також обговорив із президентом США ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля.

Зеленський наголосив, що наразі існує реальна перспектива завершення війни, а рішучість Сполучених Штатів, за його словами, може відіграти вирішальну роль у досягненні миру.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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