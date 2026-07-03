Сполучені Штати передали польському керівництву дані щодо ймовірних сценаріїв російських провокацій, які можуть бути спрямовані на перевірку рішучості Північноатлантичного альянсу. Як повідомляють Новини Планети з посиланням на The Telegraph, головною метою таких дій може стати політичний тиск на західних партнерів та спроба вплинути на подальшу підтримку України.

Загроза критичній інфраструктурі

Серед основних ризиків, які розглядають американські аналітики, є можливі удари по критично важливій інфраструктурі Польщі. Йдеться насамперед про енергетичні об’єкти, транспортні вузли та інші стратегічні системи, які можуть стати мішенями для атак безпілотників. За оцінками фахівців, такі дії дозволили б Росії зберігати дистанційний характер ескалації, одночасно тестуючи швидкість реагування систем ППО та командування НАТО.

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Окремо розглядається ймовірність інцидентів на сухопутному кордоні Польщі з Білоруссю та російським Калінінградським ексклавом. Серед потенційних загроз — короткочасні перетини державного кордону військовими підрозділами, інсценовані маневри техніки або інші демонстраційні дії. Згодом російська пропаганда може подати ці події як випадкові навігаційні помилки, створюючи при цьому правову та політичну невизначеність.

Гібридна ескалація

Експерти приділяють особливу увагу гібридним методам потенційної ескалації. Використовуючи поєднання обмежених військових кроків, психологічних операцій та інформаційних кампаній, Росія намагається розхитати єдність союзників.

Ключовою ціллю таких провокацій є перевірка п’ятої статті Вашингтонського договору. У такий спосіб Москва прагне з’ясувати реакцію Альянсу на локальні інциденти та домогтися політичних поступок щодо скорочення військової допомоги Києву, уникаючи при цьому прямої повномасштабної війни з НАТО.

Водночас у Північноатлантичному альянсі зберігають тверду позицію. Представники блоку вкотре наголосили, що будь-яка атака на територію держав-членів безумовно розглядатиметься як напад на весь Альянс. Союзники підтверджують повну готовність до реагування відповідно до статті 5, що включає застосування всіх необхідних військових та політичних заходів для захисту своїх територій у разі ескалації.