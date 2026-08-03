Світ

Кім Чен Ин загадково зник: диктатор не з’явився навіть на важливій церемонії

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин майже два місяці не з’являється на публіці, хоча раніше регулярно відвідував заводи, військові об’єкти, ферми та державні заходи. Останні доступні кадри з ним датовані 9 червня, після чого офіційні медіа КНДР майже повністю припинили повідомляти про його діяльність.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Коли Кім Чен Ина бачили востаннє

Останні фотографії північнокорейського лідера з’явилися на першій шпальті державної газети після його зустрічі з китайськими представниками. Відтоді нових публічних появ диктатора не було, а деякі його зображення почали незрозумілим чином зникати з інформаційних ресурсів країни.

Зникнення Кім Чен Ина особливо дивує через його звичку постійно бути в центрі уваги. Раніше державні ЗМІ майже щодня показували його на відкриттях підприємств, військових навчаннях та інших урочистостях.

Лідер КНДР пропустив важливу подію

Нові запитання виникли після того, як Кім Чен Ин не з’явився на масових заходах у Пхеньяні, присвячених 73-й річниці завершення Корейської війни. Тисячі людей вийшли на вулиці столиці, однак керівника держави серед учасників не було.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Причини його відсутності офіційно не пояснюють. Наразі невідомо, чи пов’язане зникнення зі станом здоров’я, політичними обставинами або підготовкою до закритих заходів. Жодних підтверджених даних про його місцеперебування немає.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Дефіцит кадрів у Росії: бізнес завозить десятки тисяч працівників з Азії

Гончаренко Людмила -
Російські компанії на тлі гострої нестачі робочої сили почали...

Смертельна аварія під час боротьби з вогнем: у Греції зіткнулися два гелікоптери

Денис Коротинський -
У Греції під час гасіння масштабних лісових пожеж зіткнулися...

Лавров заявив, що Бог допоміг Путіну стати президентом Росії

Гончаренко Людмила -
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що прихід...

COVID-19 міг «втекти» з лабораторії: США оприлюднили нові документи

Денис Коротинський -
Розсекречені документи уряду США показали, що вже на початку...