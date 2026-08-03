Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин майже два місяці не з’являється на публіці, хоча раніше регулярно відвідував заводи, військові об’єкти, ферми та державні заходи. Останні доступні кадри з ним датовані 9 червня, після чого офіційні медіа КНДР майже повністю припинили повідомляти про його діяльність.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Коли Кім Чен Ина бачили востаннє

Останні фотографії північнокорейського лідера з’явилися на першій шпальті державної газети після його зустрічі з китайськими представниками. Відтоді нових публічних появ диктатора не було, а деякі його зображення почали незрозумілим чином зникати з інформаційних ресурсів країни.

Зникнення Кім Чен Ина особливо дивує через його звичку постійно бути в центрі уваги. Раніше державні ЗМІ майже щодня показували його на відкриттях підприємств, військових навчаннях та інших урочистостях.

Лідер КНДР пропустив важливу подію

Нові запитання виникли після того, як Кім Чен Ин не з’явився на масових заходах у Пхеньяні, присвячених 73-й річниці завершення Корейської війни. Тисячі людей вийшли на вулиці столиці, однак керівника держави серед учасників не було.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Причини його відсутності офіційно не пояснюють. Наразі невідомо, чи пов’язане зникнення зі станом здоров’я, політичними обставинами або підготовкою до закритих заходів. Жодних підтверджених даних про його місцеперебування немає.