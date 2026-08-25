Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви для переговорів. Незадовго до цього спостерігачі помітили незвичайний рейс американського військово-транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III, який прилетів до російської столиці з Риги.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Bild.

Військовий літак США прилетів до Москви

За даними Flightradar24, літак ВПС США спочатку вилетів із бази Ендрюс поблизу Вашингтона до Латвії, а вранці у вівторок продовжив політ до Росії. Згодом Boeing C-17 приземлився в московському аеропорту Внуково.

Спочатку було невідомо, хто перебував на борту та з якою метою літак прибув до Москви. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про цей рейс і не може його коментувати.

Колона дипломатичних автомобілів у Москві

Додаткову увагу привернули відео з російської столиці, на яких видно колону чорних позашляховиків із червоними дипломатичними номерами. Автомобілі рухалися містом у супроводі поліції та, ймовірно, могли належати американській делегації.

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Водночас офіційного підтвердження зв’язку цієї колони з візитом Реткліффа не було. Також наразі невідомо, з ким саме директор ЦРУ проводить переговори в Москві.

Про що говоритиме директор ЦРУ

Ні ЦРУ, ні Кремль поки не розкрили тему переговорів, їхню тривалість чи можливих учасників. Пєсков раніше заявляв, що офіційних зустрічей із представниками американської влади цього тижня нібито не планувалося.