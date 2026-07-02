Внаслідок масованої комбінованої атаки, яка розпочалася ввечері 1 липня і тривала вночі 2 липня 2026 року, у Києві загинули щонайменше 13 людей, а ще 86 осіб отримали поранення. Як повідомляє редакція порталу Новини Планети, ворог застосував десятки балістичних і крилатих ракет, а також реактивні ударні безпілотники. Сили ППО вели інтенсивну роботу, проте через падіння уламків та прямі влучання зафіксовано масштабні руйнування в багатьох районах столиці.

Жертви та постраждалі внаслідок удару

Рятувальні служби продовжують розбирати завали. Наразі відомо про такі наслідки для цивільного населення:

Загиблі: Офіційно підтверджено смерть 13 людей. Під завалами пошкоджених будівель усе ще шукають зниклих безвісти.

Поранені: Травми різного ступеня важкості дістали 86 мешканців столиці, серед яких двоє дітей.

Удар по медиках: Ворог уразив будівлю підстанції екстреної медичної допомоги. Поранення дістали 6 водіїв та медиків, повністю знищено 9 автомобілів швидкої допомоги.

Руйнування інфраструктури та житлового сектору

Російські ракети та дрони пошкодили загалом близько сотні будівель. Зафіксовано прямі влучання у понад 20 житлових будинків. Основні локації пошкоджень:

Дарницький район: Найбільші руйнування житлового масиву. У 9-поверховому будинку повністю обвалився під’їзд з 1-го по 6-й поверх.

Шевченківський район: Сталося масштабне загоряння в будівлі готелю в центрі міста, а також зафіксовано часткове руйнування медичного закладу.

Деснянський район: Руйнування у 9-поверхівці та падіння уламків безпілотника поблизу приватного будинку.

Інші райони: Пожежі, вибиті вікна та пошкодження майна зафіксовані у Голосіївському (горіла багатоповерхівка), Печерському, Солом’янському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Пошуково-рятувальні роботи тривають паралельно на 15 локаціях міста. Рятувальникам ДСНС вдалося визволити з-під завалів живими щонайменше 7 людей.

Статистика відбиття повітряного удару 2 липня

Під час масштабної комбінованої атаки Росія випустила по Україні 570 засобів повітряного нападу (74 ракети та 496 безпілотників). Силами протиповітряної оборони було збито та подавлено 524 цілі. Загальна ефективність відбиття склала близько 92%.

Офіційне зведення Командування Повітряних сил ЗСУ щодо результатів роботи ППО:

Тип повітряної цілі Випущено ворогом Збито / придушено ППО Особливості та результат Крилаті ракети Х-101 34 32 Збито більшість Балістичні ракети «Іскандер-М» / С-400 24 4 Зафіксовано 25 влучань балістики загалом Крилаті ракети «Калібр» 8 8 Знищено 100% Протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» 4 0 Рухалися по балістичній траєкторії Керовані авіаракети Х-59/69 4 4 Знищено 100% Ударні та імітаційні БпЛА 496 476 Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль, Пародія ЗАГАЛОМ 570 524 Ефективність відбиття: ~92%

Тактика ворога та ключові деталі атаки

Основним вектором комбінованого удару цієї ночі була столиця України. Окупанти застосували тактику одночасного запуску різних типів озброєння з кількох напрямків (Брянськ, Курськ, Новоросійськ, Вологда тощо). Ворог задіяв аномально високу кількість балістичних ракет, які найважче перехопити, та застосував нові реактивні безпілотники.

Станом на ранок у місті зафіксовано прямі влучання на 33 локаціях (влучили 25 балістичних ракет та 12 БпЛА). Падіння уламків знешкоджених дронів та ракет зафіксували ще у 18 місцях. У відбитті нападу брали участь зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем.