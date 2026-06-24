Білий рис залишається базовим продуктом на багатьох кухнях, проте сьогодні дедалі більше уваги привертає його темний аналог. Колись у Стародавньому Китаї чорний рис називали «забороненим», адже його подавали виключно імператорській родині. Сьогодні ж він доступний кожному. Як повідомляє медичний портал Verywell Health, цей продукт ховає у собі значно більший поживний потенціал.

У чому головна різниця між сортами

Білий і чорний рис походять від споріднених рослин, але проходять різну обробку. Білий сорт — це очищене зерно, позбавлене висівок і зародка, від якого залишається лише крохмалиста серцевина. Натомість чорний рис є цільнозерновим продуктом, який зберігає свої зовнішні оболонки.

Саме в цих оболонках міститься найбільша частка поживних речовин. Порція чорного рису забезпечує організм 1,9 г клітковини, тоді як білий містить менш ніж 0,75 г. Крім того, темне зерно має дещо вищий показник рослинного білка.

Як антиоксиданти та клітковина впливають на організм

Насичений фіолетово-чорний колір зерна зумовлений антоціанами — потужними антиоксидантами, які також містяться в лохині та ожині. Високий вміст клітковини допомагає довше зберігати відчуття ситості, що робить цей продукт ідеальним для контролю ваги, і запобігає швидким стрибкам цукру в крові.

«Дослідження показують, що чорний рис має одну з найвищих антиоксидантних активностей серед усіх сортів. Антоціани можуть знижувати запалення, підтримувати здоров’я серця та захищати від хронічних захворювань», — зазначають експерти Verywell Health.

Який рис краще додати до щоденного меню

Якщо ваша мета — збільшити споживання клітковини, стабілізувати рівень цукру або збагатити раціон антиоксидантами, чорний рис буде найкращим вибором. Він має приємну жувальну текстуру та легку горіхову нотку, тому чудово пасує до салатів і гарнірів.

Водночас білий рис не є шкідливим. Він засвоюється значно швидше, що робить його незамінним для людей, які потребують легкої для шлунка їжі. Аби зробити страву з білого рису кориснішою і сповільнити її травлення, фахівці радять обов’язково поєднувати його зі свіжими овочами, бобовими, нежирним м’ясом або рибою.