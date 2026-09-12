Червона та біла цибуля мають різні властивості: перша містить більше антиоксидантів, тоді як друга легше засвоюється шлунком і рідше викликає проблеми з травленням.

Про це повідомляє Onet.

За словами дієтологині Джеймі Бахум, червона цибуля вирізняється високим вмістом антоціанів — рослинних сполук, які знижують ризик розвитку пухлин, допомагають у боротьбі з остеопорозом та підтримують здоров’я серця. Вона також є джерелом кверцетину, що має протизапальні властивості, гальмує ріст ракових клітин, знижує артеріальний тиск і рівень холестерину. Окрім цього, червоний сорт містить калій та фосфор.

Водночас людям із чутливим травленням, зокрема із синдромом подразненого кишечника, червона цибуля може нашкодити. Через наявність фруктанів вона здатна викликати здуття та дискомфорт.

Біла цибуля, як зазначає дієтологиня Джордан Хілл, багата на вітамін С, фолієву кислоту, клітковину та цинк. Вона підтримує імунітет і має антибактеріальні властивості. Цей сорт також містить антиоксиданти, хоча й у меншій кількості, ніж червоний. Головна перевага білої цибулі полягає в тому, що вона рідше провокує проблеми зі шлунком.

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Обидва види овочу корисні для людей, які прагнуть схуднути, оскільки додають стравам виразного смаку за мінімальної кількості жирів і цукру.

Дієтологи радять обирати вид цибулі залежно від способу приготування. Червону, яка має м’якший та солодкуватий смак, найкраще вживати сирою в салатах чи бутербродах, оскільки під час термічної обробки вона втрачає колір і частину поживних речовин. Біла цибуля є гострішою і добре поєднується з іншими інгредієнтами як у свіжому вигляді, так і після термічної обробки.