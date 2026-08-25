Яйця містять повноцінний білок, холін і вітамін B12, тому можуть бути корисною частиною раціону. Водночас через вміст холестерину їхній вплив на печінку залежить від загального стану обміну речовин і харчування людини.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Parade.

Гепатолог Роберт С. Браун-молодший зазначає, що яйця не можна однозначно віднести ані до шкідливих, ані до безумовно корисних для печінки продуктів.

Скільки яєць можна їсти

За словами лікаря, людям із нормальним рівнем холестерину 1–2 яйця на день зазвичай не шкодять. Водночас при підвищеному холестерині їхню кількість краще обмежувати, оскільки надлишок холестерину може сприяти накопиченню жирів у печінці.

При цьому яйця мають і позитивні властивості. Холін у їхньому складі бере участь у жировому обміні, а його достатнє споживання пов’язують із нижчим ризиком жирової хвороби печінки.

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Дослідження щодо яєць дають суперечливі результати. В одній роботі вживання 2–3 яєць на тиждень пов’язували з вищим ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки, тоді як інше дослідження такого зв’язку не підтвердило.

Який сніданок корисніший для печінки

Гепатолог радить звертати увагу не лише на яйця, а на весь сніданок. Солодка випічка, білий хліб, бекон і сосиски можуть бути значно гіршим вибором через надлишок швидких вуглеводів, цукру та жирів.

Серед кращих варіантів лікар називає натуральний грецький йогурт, горіхи, насіння, рослинні джерела білка та авокадо з цільнозерновим хлібом. Замість фруктового соку він радить їсти цілі фрукти, щоб разом із цукрами отримувати клітковину.