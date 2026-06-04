Якщо вам часто здається, що ви є справжнім магнітом для комарів, наука має цьому логічне пояснення. Нові дослідження доводять, що вибір цих комах далеко не випадковий і залежить від низки факторів: від запаху тіла та температури до того, чи вживали ви алкоголь.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на медичне видання Healthline.

Пиво, вуглекислий газ та кислоти

Недавнє дослідження 2026 року, проведене серед 465 відвідувачів музичного фестивалю в Нідерландах, показало, що комарів значно більше приваблюють люди, які пили пиво. Дослідники припускають, що комах вабить саме специфічний запах напою, що виділяється через шкіру, а не рівень алкоголю в крові.

Крім того, комарі активно реагують на вуглекислий газ, який ми видихаємо, та унікальні теплові сигнатури тіла — чим сильніше тепло, тим вища ймовірність укусу. Інші дослідження показують, що люди, які здаються комарам «смачнішими», виробляють більше карбонових кислот. Ці природні хімічні сполуки містяться в людському поті та генеруються мікробами на шкірі.

Доктор медичних наук, професор інфекційних захворювань Університету Вандербільта Вільям Шаффнер наголошує, що комарів не дарма вважають найнебезпечнішими тваринами на планеті. Вони є переносниками малярії, жовтої лихоманки, вірусу Зіка та денге. Водночас коментуючи дослідження про вплив пива, професор зазначив, що воно потребує подальшого підтвердження і навряд чи змусить людство масово відмовитися від цього напою.

Чи можуть комарі звикнути до репелентів

Засоби на основі хімічної сполуки DEET десятиліттями вважаються золотим стандартом захисту від комарів. Проте нове дослідження, опубліковане в Journal of Experimental Biology, виявило здатність комах асоціювати запах DEET із їжею.

Вчені провели експеримент, під час якого «тренували» комарів, поступово розпилюючи DEET біля пакетів із теплою кров’ю. Після чотирьох таких циклів понад 60 відсотків комах намагалися харчуватися, відчуваючи лише запах репеленту. Коли ж їм запропонували на вибір дві людські руки, «нетреновані» комарі уникали обробленої шкіри, тоді як «треновані» летіли саме на неї.

Співавтор дослідження, доцент кафедри біохімії Virginia Tech Клеман Віноже назвав це справжньою зміною парадигми. За його словами, мозок комара здатний переписувати свої реакції на основі досвіду, тому те, чого навчилася комаха, має таке ж значення, як і хімічна дія самого препарату. Втім, доктор Вільям Шаффнер заспокоїв громадськість, зазначивши, що виникнення таких ідеальних умов для «тренування» комарів у дикій природі є вкрай малоймовірним.

Як правильно захищатися від укусів

Дослідники наголошують, що нові дані не є приводом відмовлятися від DEET, адже він залишається найефективнішим засобом. Проте Клеман Віноже радить змінити тактику: замість того, щоб наносити велику кількість засобу за один раз, краще оновлювати захист регулярно невеликими порціями.

Для комплексного захисту Вільям Шаффнер рекомендує носити світлий одяг із довгими рукавами та штанами. Також варто мінімізувати перебування на вулиці рано-вранці та ввечері, коли комахи проявляють найвищу активність. Додатково фахівець радить регулярно перевіряти територію навколо будинку на наявність об’єктів із застоюваною водою (наприклад, залишених пластикових іграшок чи відер), оскільки саме вони стають ідеальними інкубаторами для розмноження нових поколінь комарів.