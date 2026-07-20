Здоров'я

В Україні зафіксували тропічну хворобу: вже є дев’ять випадків

Автор: Аліна Павленко

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В Україні від початку 2026 року зареєстрували дев’ять випадків малярії. Чотири з них уже лабораторно підтверджені, ще п’ять вважаються ймовірними. Усі хворі заразилися за кордоном після поїздок до країн, де ця інфекція є поширеною.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Усі випадки є завезеними

Станом на 16 липня всі пацієнти отримали необхідне лікування. У Центрі громадського здоров’я також зазначили, що Україна забезпечена протималярійними препаратами більш ніж на два роки.

Малярія передається через укуси інфікованих самиць комарів роду Anopheles, які переносять паразита плазмодія. Найбільший ризик зараження існує в країнах Африки на південь від Сахари, Південно-Східної Азії та тропічних регіонах Латинської Америки.

Кого вражає малярія та які її симптоми

Захворіти на малярію може будь-яка людина після укусу інфікованого комара. Найважче інфекцію переносять діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи зі зниженим імунітетом.

Основні симптоми малярії:

  • висока температура;
  • озноб і рясне потовиділення;
  • головний біль;
  • слабкість і біль у м’язах;
  • нудота та блювання.

Без своєчасного лікування хвороба може спричинити тяжкі ускладнення, зокрема ураження головного мозку, ниркову недостатність і навіть смерть.

Тим, хто планує поїздку до ендемічних країн, медики радять заздалегідь звернутися до лікаря для призначення протималярійних препаратів. Під час подорожі необхідно користуватися репелентами, носити одяг із довгими рукавами, спати під москітною сіткою та за можливості обробляти приміщення засобами від комарів.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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