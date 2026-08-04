Кавун майже на 90% складається з води, тому добре підтримує гідратацію організму та сприяє нормальній роботі нирок. Для більшості здорових людей щоденне вживання цієї ягоди є безпечним, однак при хронічних захворюваннях нирок лікарі радять бути обережними.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Як кавун впливає на здоров’я нирок

Завдяки високому вмісту води кавун допомагає підтримувати нормальну фільтрацію крові та виведення сечі. Достатня гідратація також може зменшувати ризик утворення каменів у нирках і сповільнювати погіршення їхньої функції.

Крім того, кавун містить амінокислоту L-цитрулін, яка в організмі перетворюється на L-аргінін. Ці сполуки сприяють утворенню оксиду азоту, що розширює судини та допомагає знижувати артеріальний тиск. Це важливо, адже саме гіпертонія є однією з головних причин розвитку хронічної хвороби нирок.

Ще одна перевага кавуна — високий вміст антиоксидантів, зокрема лікопіну, вітаміну С та каротиноїдів. Вони допомагають боротися з окисним стресом, який пов’язують із серцево-судинними захворюваннями та хронічними хворобами нирок.

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Кому не варто їсти кавун щодня

Попри користь, щоденне вживання кавуна підходить не всім. Людям із помірною або тяжкою хронічною хворобою нирок, а також пацієнтам на діалізі варто попередньо проконсультуватися з лікарем.

Причина полягає у вмісті калію. Хоча кавун не належить до продуктів із дуже високою концентрацією цього мінералу, ослаблені нирки можуть не встигати виводити його надлишок. Це підвищує ризик розвитку гіперкаліємії — небезпечного стану, який може викликати м’язову слабкість, порушення серцевого ритму та навіть зупинку серця.

Також лікарі радять бути обережними людям, які змушені обмежувати споживання рідини через захворювання нирок, адже кавун містить до 92% води і може суттєво збільшувати добовий об’єм спожитої рідини.