Фахівці назвали п’ять найкращих напоїв для здоров’я печінки. Перше місце посіла кава — саме щодо неї накопичено найбільше наукових доказів користі.

Про це повідомляє Health.

Кава містить хлорогенову кислоту, кахвеол та інші рослинні сполуки, які зменшують окислювальний стрес, запалення та процеси фіброзу. Велике дослідження 2026 року пов’язало регулярне вживання кави з нижчим ризиком цирозу, раку печінки та смерті від її захворювань. Користь спостерігали вже при одній-двох чашках на день, а найкращі показники — приблизно при трьох-чотирьох.

До списку також увійшов зелений чай. Він містить катехіни, зокрема EGCG, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. У людей із жировою хворобою печінки його вживання допомагало знижувати рівень ферментів ALT і AST. Водночас із концентрованими добавками зеленого чаю варто бути обережними, оскільки високі дози інколи пов’язують із пошкодженням печінки.

Ще один корисний напій — буряковий сік. У дослідженні 2023 року його вживання протягом 12 тижнів супроводжувалося зменшенням кількості жиру в печінці, а також покращенням показників холестерину, тригліцеридів і печінкових ферментів.

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Кокосову воду фахівці радять як джерело рідини та калію, особливо замість солодких газованих напоїв. До п’ятірки також потрапила вода з лимоном, ягодами, огірком або м’ятою — насамперед тому, що допомагає підтримувати достатнє споживання рідини без зайвого цукру.

Натомість для здоров’я печінки варто обмежувати алкоголь, солодку газовану воду, енергетики та напої з великою кількістю доданого цукру.