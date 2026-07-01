Полуниця є не лише смачними літніми ласощами, а й надзвичайно корисним продуктом, який містить клітковину, вітаміни та поліфенольні сполуки. При цьому вона має відносно низький вміст природного цукру. Нові дослідження показують, що регулярне вживання цієї ягоди може стати ефективною дієтичною стратегією для людей із предіабетом або інсулінорезистентністю.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

Чому полуниця не викликає різких стрибків цукру?

Ця ягода належить до продуктів із низьким глікемічним індексом, який становить приблизно 25 одиниць. Завдяки цьому вона не здатна спровокувати різких та небезпечних коливань глюкози в організмі.

Такий мінімальний вплив пояснюється унікальним складом ягоди: вона на 91% складається з води і містить лише 7,7% вуглеводів. Крім того, наявна в ній клітковина суттєво уповільнює процеси травлення, дозволяючи цукру надходити в кровотік поступово і рівномірно.

Як полуниця покращує показники при предіабеті?

Особливу цінність для здоров’я мають біоактивні сполуки антоціани (зокрема пеларгонідин), які забезпечують ягоді її насичений червоний колір. Наукові експерименти підтвердили, що ці речовини здатні покращувати чутливість клітин до інсуліну та знижувати потребу організму в ньому після прийому їжі.

«Вживання 32 грамів сублімованої полуниці щодня протягом 12 тижнів продемонструвало значне покращення контролю глікемії, рівня інсуліну натщесерце, показників HbA1c та загального холестерину у людей із підвищеним ризиком розвитку діабету», — зазначають експерти.

Водночас науковці наголошують на важливості регулярного вживання продукту. Позитивний ефект зниження рівня глюкози має тимчасовий характер і зникає невдовзі після того, як людина повністю виключає полуницю зі свого раціону.

Чи є корисний ефект для абсолютно здорових людей?

Для дорослих людей, які не мають проблем із метаболізмом чи рівнем цукру, ефект від споживання ягоди є менш помітним. Оскільки їхній організм уже самостійно та ідеально регулює глюкозу, значних змін у аналізах зазвичай не фіксують.

Попри це, полуниця жодним чином не погіршує вуглеводний обмін у здорових людей. Ба більше, клінічні тести зафіксували інші важливі переваги для серцево-судинної системи: зменшення маркерів запалення, зниження оксидативного стресу та покращення ліпідного профілю крові. Медики нагадують, що ягода є чудовим доповненням до раціону, але не може замінити повноцінне лікування.