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Гранатовий сік допомагає серцю і судинам: коли його краще пити

Автор: Аліна Павленко

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Гранатовий сік багатий на антиоксиданти та рослинні сполуки, які можуть підтримувати здоров’я серця, судин і нормальний кровообіг. Водночас важливі не стільки конкретні години його вживання, скільки регулярність та правильне поєднання з їжею.

Про це повідомляє Health.

Фахівці зазначають, що наукових доказів існування «ідеального часу» для гранатового соку немає. Один із найзручніших варіантів — пити його разом зі збалансованим прийомом їжі або перекусом. Оскільки напій містить природні цукри, білок, клітковина або корисні жири в їжі можуть допомогти уникнути різких коливань рівня цукру в крові.

Ще один варіант — невелика порція перед прогулянкою або тренуванням. У невеликому дослідженні вживання екстракту граната приблизно за 30 хвилин до фізичного навантаження було пов’язане з покращенням кровотоку та розширенням судин після вправ. Однак для остаточних висновків потрібні масштабніші дослідження.

Гранат містить поліфеноли, зокрема антоціани, які допомагають протидіяти окислювальному стресу. Також є дані, що його компоненти можуть підтримувати доступність оксиду азоту, який сприяє розслабленню судин і нормальному кровотоку. Калій у напої також важливий для регуляції артеріального тиску.

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Оптимальною порцією називають приблизно 120–240 мл 100% гранатового соку на день. Краще обирати напій без доданого цукру.

Людям із діабетом варто контролювати порцію, а тим, хто постійно приймає ліки — зокрема препарати від тиску, статини чи засоби, що впливають на згортання крові, — доцільно обговорити вживання гранатового соку з лікарем.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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