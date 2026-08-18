Великий вибір йогуртів у магазинах не означає, що всі вони однаково корисні. Перед покупкою варто перевірити п’ять головних показників: білок, доданий цукор, штучні підсолоджувачі, жир і клітковину.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Скільки білка має бути в йогурті

Якщо йогурт має добре насичувати, варто шукати приблизно 12–18 г білка на порцію. Найчастіше стільки містять грецький йогурт і скір. Звичайні йогурти нерідко мають менше 10 г білка, тому напис «високобілковий» на упаковці краще перевіряти за таблицею харчової цінності.

Важливий і розмір порції: виробники можуть вказувати показники на меншу кількість продукту, ніж фактично міститься в упаковці.

Скільки цукру допустимо

Особливу увагу слід звертати на рядок «доданий цукор». Бажано обирати продукт, у якому його не більше приблизно 12 г на 170 г йогурту. В ароматизованих варіантах кількість доданого цукру може досягати 15–20 г і більше.

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Найпростіший варіант — натуральний несолодкий йогурт, до якого за бажанням можна самостійно додати фрукти, трохи меду чи іншого підсолоджувача.

Чи кращий знежирений йогурт

Не обов’язково. Знежирені продукти містять менше калорій, однак виробники іноді додають до них більше цукру для смаку. Йогурт із незбираного молока зазвичай краще насичує, а жир також допомагає засвоювати жиророзчинні вітаміни, зокрема вітамін D.

Варто також перевіряти склад на наявність сукралози, аспартаму, стевії, еритритолу чи сорбітолу. Цукрові спирти у деяких людей можуть спричиняти здуття та дискомфорт у животі.

Який рослинний йогурт обрати

За кількістю білка до молочного йогурту найближчі продукти із сої та горохового білка. Мигдальні, вівсяні, кокосові та кеш’ю-йогурти часто містять значно менше білка.

Для рослинних варіантів варто також перевіряти наявність кальцію, вітамінів B12 і D, живих бактеріальних культур та кількість доданого цукру. Саме склад, а не напис «рослинний», «фітнес» чи «знежирений», найкраще показує, наскільки корисним є продукт.