Щоденне додавання однієї чашки чорниці до раціону є простим та ефективним способом стабілізувати підвищений артеріальний тиск. Ягода особливо рекомендована людям із гіпертонією, схильністю до серцево-судинних захворювань або інсулінорезистентністю.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell.

Головний секрет криється в антоціанах — рослинних пігментах, які забарвлюють ягоду в насичений темний колір. Дієтологиня медичного центру Wexner при Університеті штату Огайо Ешлі Бобрік наголошує, що ці речовини стимулюють синтез оксиду азоту. Завдяки цьому стінки судин розслабляються, їхній просвіт розширюється, кровотік нормалізується, а тиск падає.

Крім цього, чорниця багата на якісну клітковину. Під час її ферментації в кишківнику утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які потрапляють у кров і додатково підтримують тонус судин. Рослинні волокна також стабілізують рівень глюкози та суттєво знижують концентрацію небезпечного «поганого» холестерину.

Своєю чергою кардіолог із медичного центру Keck при Університеті Південної Каліфорнії Парвін Гарг звертає увагу на користь ягід для ендотелію — клітинного шару, який вистилає внутрішні стінки судин. Поліпшення його функціональності запобігає спазмам судинного русла.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Для відчутного результату медики радять з’їдати по одній чашці свіжої або замороженої чорниці щодня. Така стандартна порція містить 84 калорії, 4 грами клітковини, 21 грам вуглеводів, 1 грам білка, 2 мг заліза та мінімум солей. Регулярний прийом ягід забезпечує організм потужним запасом антиоксидантів, які зменшують ризик онкології та хвороби Альцгеймера.