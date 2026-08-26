Здоров'яХРОНІКА ПОДІЙ

Знижує тиск і холестерин: лікарі назвали ягоду, яку варто їсти щодня

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Щоденне додавання однієї чашки чорниці до раціону є простим та ефективним способом стабілізувати підвищений артеріальний тиск. Ягода особливо рекомендована людям із гіпертонією, схильністю до серцево-судинних захворювань або інсулінорезистентністю.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell.

Головний секрет криється в антоціанах — рослинних пігментах, які забарвлюють ягоду в насичений темний колір. Дієтологиня медичного центру Wexner при Університеті штату Огайо Ешлі Бобрік наголошує, що ці речовини стимулюють синтез оксиду азоту. Завдяки цьому стінки судин розслабляються, їхній просвіт розширюється, кровотік нормалізується, а тиск падає.

Крім цього, чорниця багата на якісну клітковину. Під час її ферментації в кишківнику утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які потрапляють у кров і додатково підтримують тонус судин. Рослинні волокна також стабілізують рівень глюкози та суттєво знижують концентрацію небезпечного «поганого» холестерину.

Своєю чергою кардіолог із медичного центру Keck при Університеті Південної Каліфорнії Парвін Гарг звертає увагу на користь ягід для ендотелію — клітинного шару, який вистилає внутрішні стінки судин. Поліпшення його функціональності запобігає спазмам судинного русла.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Для відчутного результату медики радять з’їдати по одній чашці свіжої або замороженої чорниці щодня. Така стандартна порція містить 84 калорії, 4 грами клітковини, 21 грам вуглеводів, 1 грам білка, 2 мг заліза та мінімум солей. Регулярний прийом ягід забезпечує організм потужним запасом антиоксидантів, які зменшують ризик онкології та хвороби Альцгеймера.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Чи допомагає вітамін B2 від мігрені: вчені назвали важливу умову

Денис Коротинський -
Вітамін B2, також відомий як рибофлавін, уже багато років...

Біля Шотландії знайшли затонулий корабель зі скарбами на мільйони євро

Денис Коротинський -
Біля узбережжя Шотландії шукачі скарбів знайшли затонулий королівський корабель...

У пустелі Єгипту знайшли сліди загубленого світу віком понад 70 млн років

Денис Коротинський -
У Західній пустелі Єгипту палеонтологи знайшли 14 скам’янілих зубів,...

Чи можна наносити парфуми на шию: вчені розкрили правду про ризики

Денис Коротинський -
У соцмережах поширюються твердження, що нанесення парфумів на шию...