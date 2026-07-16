Лосось вважається одним із найкращих природних джерел вітаміну D, однак існують продукти, які містять його ще більше. Деякі з них здатні забезпечити добову потребу організму всього однією порцією.

Про це повідомляє Health.

Які продукти містять більше вітаміну D, ніж лосось

Жир із печінки тріски

Беззаперечним лідером є жир із печінки тріски. Лише одна столова ложка містить близько 1350 МО (IU) вітаміну D — майже втричі більше, ніж стандартна порція лосося.

Окрім вітаміну D, цей продукт багатий на омега-3 жирні кислоти та вітамін A. Через специфічний смак його часто додають до смузі, йогурту або фруктового соку.

Гриби, оброблені ультрафіолетом

Деякі печериці, портобело, шиїтаке та інші гриби після обробки ультрафіолетовим світлом накопичують значну кількість вітаміну D.

У половині склянки таких грибів міститься від 800 до 1200 МО вітаміну D. Фахівці радять готувати їх на оливковій олії — це сприяє кращому засвоєнню жиророзчинного вітаміну.

Райдужна форель

Ще одним несподіваним лідером стала райдужна форель. Порція вагою близько 85 грамів забезпечує організм приблизно 645 МО вітаміну D, що перевищує показники лосося.

Експерти рекомендують запікати або готувати форель на грилі, поєднуючи її з овочами та цільнозерновими продуктами.

Які продукти майже не поступаються лососю

Також хорошими джерелами вітаміну D є:

консервований тунець;

сардини;

маринований оселедець;

збагачені вітаміном D молоко, соєве молоко, кефір та апельсиновий сік.

Хоча вони містять менше вітаміну D, ніж лідери рейтингу, регулярне вживання цих продуктів також допомагає підтримувати його нормальний рівень.

Скільки вітаміну D потрібно щодня

За рекомендаціями фахівців, більшості дорослих необхідно отримувати щонайменше 600 МО вітаміну D на добу. Організм виробляє його також під дією сонячного світла, однак у холодну пору року або за недостатнього перебування на сонці харчування стає особливо важливим джерелом цього вітаміну.

Якщо є підозра на дефіцит, лікар може призначити аналіз крові та, за потреби, рекомендувати прийом спеціальних добавок.