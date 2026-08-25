Коли пити гарячу воду: названо час, коли користі найбільше

Температура води може впливати на те, як вона діє на організм. Гаряча вода, зокрема, здатна посилювати кровообіг у травній системі, допомагати травленню та розслабляти. Водночас найбільшу користь від такого напою можна отримати в певний час.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Вранці після пробудження

Після кількох годин сну організму необхідно поповнити запаси рідини, тому вода одразу після пробудження допомагає відновити водний баланс. При цьому гаряча вода може стати альтернативою ранковій каві або чаю для тих, хто не хоче вживати кофеїн.

Вона посилює приплив крові до травної системи та допомагає організму поступово перейти від сну до активності.

Перед їжею

Гаряча вода сприяє розслабленню травного тракту та може підготувати його до прийому їжі. Саме тому одним із вдалих моментів для неї фахівці називають час незадовго до сніданку, обіду чи вечері.

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Є й інший ефект: вода заповнює частину шлунка та створює відчуття ситості. Через це під час наступного прийому їжі може бути простіше контролювати кількість з’їденого.

Перед сном

Тепла вода ввечері допомагає організму розслабитися, тому її можна зробити частиною звичного ритуалу перед сном.

Однак багато пити безпосередньо перед тим, як лягати в ліжко, не рекомендують. Інакше наповнений сечовий міхур може змусити прокидатися серед ночі та порушувати сон.

Під час застуди

Гаряча вода особливо доречна при застуді, грипі та інших респіраторних захворюваннях. Вона може заспокоїти подразнене горло, полегшити кашель і допомогти при закладеності носа.

Не менш важливо й те, що під час хвороби організму потрібно достатньо рідини. Гаряча вода допомагає підтримувати необхідний рівень гідратації.

Наскільки гарячою має бути вода

Пити окріп не можна: надмірно гаряча вода здатна спричинити опіки язика, піднебіння та стравоходу. У матеріалі оптимальним діапазоном для гарячих напоїв називають приблизно 54–71 °C.

Після нагрівання води краще почекати близько п’яти хвилин, щоб вона трохи охолола, а пити її варто невеликими ковтками.