Серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смертності в усьому світі. Однак ефективність свого захисту від хвороб серця можна легко перевірити, проаналізувавши п’ять ключових індикаторів здоров’я.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Onet.pl.

За оцінками експертів із Гарвардського університету, значення цих маркерів дають чітку загальну картину стану організму та вказують, які саме зміни слід впровадити для мінімізації ризику інфаркту чи інсульту. Хоча ідеальні показники є чудовим орієнтиром для більшості людей, ваш лікуючий лікар може рекомендувати інші цільові значення, зважаючи на вік або наявні хронічні захворювання.

Для оцінки ідеального здоров’я серця медики використовують п’ять головних критеріїв: артеріальний тиск, рівень цукру в крові, рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ), кількість тригліцеридів та обхват талії.

Артеріальний тиск та загроза гіпертонії

Ідеальне значення: нижче 120/80 мм рт. ст.

Показники тонометра відображають силу, з якою кров тисне на стінки артерій під час скорочення серцевого м’яза (верхній, систолічний тиск) та під час його розслаблення (нижній, діастолічний). Цей маркер чітко показує, наскільки інтенсивно змушене працювати серце у стані спокою чи під час фізичних навантажень, а також вказує на еластичність кровоносних судин.

Високий артеріальний тиск змушує головний шлуночок серця працювати на межі можливостей, що з часом призводить до його збільшення та розвитку серцевої недостатності.

Крім того, гіпертонія стрімко прискорює руйнування судин і сприяє відкладенню жирових бляшок, багаторазово збільшуючи ризик інфаркту або розриву судини в мозку (інсульту). Для нормалізації тиску медики радять дотримуватися дієти, багатої на калій (міститься в овочах, фруктах та бобових), мінімізувати споживання солі, а також повністю відмовитися від алкоголю і тютюну.

Холестерин ЛПНЩ (так званий «поганий» холестерин)

Ідеальне значення: нижче 70 мг/дл.

Хоча стандартна ліпідограма показує багато різних маркерів, найбільшу увагу кардіологи приділяють саме рівню ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які становлять близько двох третин усього холестерину в нашій крові.

Коли кількість цих частинок надмірно зростає, вони починають осідати на стінках артерій. Там їх «захоплюють» білі кров’яні тільця, перетворюючись на переповнені жиром клітини, які згодом формують небезпечну атеросклеротичну бляшку. Щоб приборкати «поганий» холестерин, необхідно суттєво обмежити споживання насичених жирів, що містяться в жирному м’ясі, молочних продуктах та яйцях. Замість них варто зробити акцент на корисних ненасичених жирах із горіхів, насіння та рослинних олій.

Рівень тригліцеридів у крові

Ідеальне значення: нижче 150 мг/дл.

Тригліцериди можуть бути менш відомими широкому загалу, ніж холестерин, проте саме вони є найпоширенішою формою жирів у нашому кровотоці. Вони надходять в організм із їжею і слугують основним джерелом енергії для тіла.

Проблема виникає тоді, коли людина споживає надлишок калорій, цукру чи алкоголю. Усе, що організм не встигає спалити, перетворюється на тригліцериди та відкладається в жирових клітинах. Їх висока концентрація безпосередньо пов’язана з підвищеним ризиком серцевих нападів. Ситуацію може виправити різке обмеження нездорових жирових продуктів та солодощів, а також регулярне споживання їжі, багатої на кислоти омега-3 (наприклад, морської риби).

Рівень цукру в крові

Ідеальне значення: менше 100 мг/дл натщесерце.

Підвищений рівень глюкози є базовим критерієм для діагностування діабету (найчастіше — 2-го типу), який виникає через поступову втрату чутливості клітин до інсуліну.

Надлишок цукру в крові завдає нищівного удару по судинах і змушує глюкозу зв’язуватися з «поганим» холестерином, що катастрофічно прискорює розвиток атеросклерозу. Більше того, через високий рівень цукру тромбоцити стають більш «липкими», створюючи ідеальні умови для формування смертоносних тромбів. Щоб уникнути цього, лікарі рекомендують назавжди викреслити з раціону солодкі газовані напої та замінити вироби з білого борошна на цільнозернові альтернативи.

Обхват талії та небезпека вісцерального жиру

Ідеальне значення: для жінок — менше 86 см, для чоловіків — менше 101 см.

Обхват талії вимірюється на голому животі трохи вище пупка. Наявність великого живота свідчить про накопичення так званого вісцерального жиру, який щільно огортає внутрішні органи.

Цей тип жирової тканини є надзвичайно підступним: він виділяє специфічні гормони та запальні чинники, які запускають в організмі процеси, що призводять до атеросклерозу. Зайва вага в зоні талії автоматично б’є по всіх інших показниках: підвищує тиск, рівень цукру та холестерину. Боротися з нею можна лише шляхом створення дефіциту калорій та відмови від ультраобробленої їжі, переповненої сіллю та трансжирами.

Звички, що рятують серце

На жаль, у сучасному світі мало хто може похизуватися ідеальними значеннями всіх п’яти маркерів, а проблема ожиріння вже набула масштабів глобальної епідемії.

Окрім переходу на збалансовану дієту на основі рослинних продуктів, ключовим фактором підтримки здорового серця є щоденний рух. Лікарі рекомендують приділяти щонайменше 30 хвилин помірній фізичній активності (наприклад, швидкій ходьбі) більшість днів на тиждень. Також для повноцінного відновлення серцево-судинної системи критично важливі здоровий сон (від 7 до 8 годин на добу) та вміння ефективно керувати щоденним стресом.