Шкірка персика є цілком їстівною та надзвичайно поживною частиною фрукта. Вона містить високу концентрацію клітковини, вітамінів та антиоксидантів, які комплексно підтримують здорове травлення, забезпечують тривале відчуття ситості та допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Чим корисна шкірка персика

Вживання персиків зі шкіркою допомагає задовольнити щоденну потребу організму в клітковині, що є критично важливим для підтримки здорового мікробіома кишківника, контролю ваги та роботи серцево-судинної системи. Неочищений фрукт містить два типи харчових волокон:

Нерозчинна клітковина: Не розчиняється у воді, допомагає просувати їжу травним трактом, стимулює регулярне випорожнення та ефективно запобігає закрепам.

Розчинна клітковина: Утворює в кишківнику гелеподібну масу, яка уповільнює процеси травлення, запобігає різким стрибкам глюкози в крові та допомагає регулювати рівень холестерину.

Крім того, збереження шкірки значно збільшує споживання поживних речовин порівняно з очищеним плодом. Разом із нею ви отримуєте калій, магній, вітаміни C, A та E, а також потужні антиоксиданти для зору — лютеїн і зеаксантин.

Як правильно мити персики від пестицидів

Оскільки шкірка може накопичувати на своїй ворсистій поверхні залишки пестицидів або інші забруднення, фрукти вимагають ретельного очищення. Якщо персики не виглядають відверто брудними, мийте їх безпосередньо перед тим, як плануєте з’їсти або приготувати.

Спершу обов’язково вимийте руки з милом.

Промийте кожен персик під прохолодною проточною водою (використання гарячої води може призвести до того, що плід вбере вологу разом із бактеріями всередину клітин).

Обережно потріть поверхню фрукта пальцями просто під струменем води.

Промокніть персики паперовим рушником (одноразові паперові рушники кращі за тканинні, оскільки запобігають повторному забрудненню) або залиште їх висихати на відкритому повітрі.

Як додати неочищені персики до свого раціону

Якщо вам не подобається специфічна пухната текстура шкірки під час вживання цілого або нарізаного фрукта, ви можете легко замаскувати її за допомогою різних кулінарних методів:

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Збивайте персики у блендері як основу для вітамінних смузі.

Готуйте їх на грилі, щоб карамелізувати природні цукри та пом’якшити текстуру.

Додавайте нарізані шматочки до натурального грецького йогурту або ранкової порції вівсянки.

Використовуйте фрукт як пікантний інгредієнт у свіжих літніх салатах.

Додавайте неочищені скибочки у випічку (пироги, мафіни чи фруктові запіканки).

Включення персиків зі шкіркою до щоденного меню — це найпростіший спосіб отримати максимум природної користі від одного продукту. Змінюючи способи приготування та комбінуючи фрукт з іншими корисними інгредієнтами, ви легко урізноманітните свій раціон і підтримаєте здоров’я всього організму.