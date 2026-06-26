Здоров'я

Як дізнатися свій справжній біологічний вік: вчені знайшли новий метод

Автор: Аліна Павленко

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Двоє людей, народжених в один рік, часто старіють із абсолютно різною швидкістю через суттєву різницю між біологічним та хронологічним віком. Щоб точно вимірювати реальний стан організму, міжнародна група вчених розробила принципово новий інструмент. Замість звичного аналізу хімічних модифікацій ДНК, дослідники вперше фокусувалися на поточній активності самих генів клітини.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на журнал Nature.

Для створення унікального “годинника старіння” біологи проаналізували близько 11 тисяч профілів експресії генів. Дані збирали з 25 різних типів тканин чотирьох видів ссавців: щурів, мишей, макак та людей. Дослідження транскриптому дозволило чітко побачити, які генетичні механізми активуються або пригнічуються з роками під впливом різноманітних факторів тривалості життя.

«Ці годинники старіння є потенційно новим способом вимірювання старіння з більшою деталізацією та можуть допомогти прогнозувати ризик захворювань і смертності», — заявив автор дослідження Вадим Гладишев із Гарвардського університету.

Молекулярні ознаки в’янення виявилися майже ідентичними для різних типів клітин. Незалежно від того, досліджували вчені печінку, м’язи чи імунну систему, скрізь працював privatisation однаковий алгоритм. Інтенсивний поділ клітин і загоєння тканин сигналізували про уповільнення процесів старіння, тоді як хронічні запалення та клітинна загибель свідчили про швидке зношування органів.

«Отримані нами молекулярні сигнали не просто корелювали з віком, вони виявилися прогностичними щодо майбутнього часу до смерті у людей», — розповів провідний автор роботи Олександр Тишковський.

Завдяки цьому відкриттю новий інструмент здатний оцінювати залишкову тривалість життя людини. Наразі розробка залишається суто науковим методом і потребує додаткової перевірки перед впровадженням у реальну клінічну практику.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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