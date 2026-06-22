Щоденний прийом вітамінів та дієтичних добавок здається багатьом абсолютно здоровою звичкою, проте це не завжди так. Більшість людей навіть не підозрюють, що деякі надзвичайно популярні препарати з аптечних полиць можуть створювати критичне навантаження на печінку — орган, який відповідає за фільтрацію та метаболізм усього, що потрапляє в наш організм.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання EatingWell.

За статистикою, трав’яні та дієтичні добавки сьогодні є причиною понад 16% усіх випадків медикаментозного ураження печінки. Кожна капсула проходить складний процес розщеплення, і деякі концентрати здатні настільки сильно втручатися в цей природний механізм, що викликають серйозні проблеми зі здоров’ям. Фахівці виділяють чотири найпоширеніші добавки, які несуть найбільшу загрозу за умови неправильного вживання.

Концентрований екстракт зеленого чаю

Пити звичайний зелений чай і приймати його у вигляді біодобавки — це абсолютно різні речі. За даними експертів, саме цей концентрат найчастіше фігурує у звітах про токсичне ураження печінки. Головною небезпекою є активна речовина EGCG. В одній капсулі її концентрація може в три-чотири рази перевищувати ту, що міститься в чашці завареного напою. Регулярне перевищення безпечного порогу у 800 мг на день швидко призводить до підвищення рівня печінкових ферментів. Тому для отримання антиоксидантів безпечніше просто насолоджуватися класичним гарячим напоєм.

Високі дози жиророзчинного вітаміну А

Вітамін А відіграє ключову роль у підтримці зору та імунітету, але з ним дуже легко переборщити. На відміну від водорозчинних вітамінів групи В або С, організм не виводить надлишки вітаміну А, а поступово накопичує їх у тканинах печінки. Тривале перевищення добової норми (понад 3000 мкг) неминуче викликає інтоксикацію, сильне запалення та може призвести до незворотного фіброзу. Оскільки більшість людей отримує достатню кількість цього елемента зі звичайних продуктів (яєць, «молочки», моркви), додатковий прийом капсул без здачі аналізів є невиправданим ризиком.

Екстракт куркуми з додаванням чорного перцю

Куркума здобула славу потужного природного засобу проти запалень. Однак її концентрована форма, особливо в поєднанні з екстрактом чорного перцю, діє набагато агресивніше за звичайну спецію. Річ у тім, що піперин, який міститься в перці, блокує здатність печінки безпечно та швидко розщеплювати куркумін. Через це рівень речовини в крові може досягти токсичних значень. Лікарі фіксують різке зростання кількості пацієнтів із гострою печінковою недостатністю саме через цю гримучу комбінацію. Набагато безпечніше просто додавати натуральну приправу до супів чи овочевих страв.

Популярна добавка ашваганда

Цю аюрведичну рослину масово скуповують для боротьби зі стресом, тривожністю та безсонням. Хоча в помірних кількостях вона вважається безпечною, останнім часом з’являється все більше звітів про серйозні ушкодження печінки на тлі прийому ашваганди. Найчастіше проблеми виникають тоді, коли люди значно перевищують традиційне дозування у 3-6 грамів порошку на день. Поява нудоти, хронічної втоми або пожовтіння шкіри під час курсу — це надзвичайно тривожні сигнали, які вимагають негайної відміни препарату.

Як безпечно обирати та приймати вітаміни

Щоб надійно захистити свій організм, лікарі радять дотримуватися золотого правила: «спочатку тестуй, а потім вгадуй». Перед покупкою будь-яких баночок варто здати кров, щоб медично підтвердити реальний дефіцит нутрієнтів. Також слід віддавати перевагу лише перевіреним виробникам, які мають сертифікати незалежних лабораторій.

Завжди пам’ятайте, що дієтичні добавки покликані лише доповнювати ваш раціон, а не повноцінно замінювати його. Найкращим і найбезпечнішим джерелом усіх необхідних речовин залишається збалансоване щоденне харчування. Жодна чудо-таблетка не варта того, щоб ризикувати здоров’ям власної печінки, тому перед початком будь-якого оздоровчого курсу обов’язково проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.