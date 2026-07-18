Американка Луїза Пек стверджує, що пережита у молодості клінічна смерть повністю змінила її життя та світогляд. Жінка, яка раніше називала себе переконаною атеїсткою, розповіла, що після зупинки серця пережила незвичайний досвід, а згодом почала помічати у себе дивні здібності.

Про це повідомляє The Mirror.

Що сталося під час клінічної смерті

За словами Луїзи, у 1982 році, коли їй було 22 роки, вона пережила зупинку серця після вживання наркотиків у нічному клубі. Жінка розповіла, що протягом приблизно трьох хвилин не дихала, а медики згодом повернули її до життя завдяки серцево-легеневій реанімації.

Вона стверджує, що в той момент відчула, ніби залишила власне тіло, «піднялася в небо», а потім опинилася у просторі, наповненому світлом і незрозумілим відчуттям любові.

«Я була запеклою атеїсткою-матеріалісткою, яка зневажала усе церковне чи фантазійне, але знаю, що це не було ні сном, ні галюцинацією», — заявила Луїза.

За її словами, під час цього переживання вона почула голос, який сказав: «Ти не можеш залишатися, ти ще не закінчила». Невдовзі після цього вона прийшла до тями.

Які зміни жінка помітила після повернення

Луїза розповідає, що після пережитої клінічної смерті почала відчувати речі, які не могла пояснити. Вона стверджує, що бачила привидів, іноді знала імена незнайомців ще до знайомства з ними, а також відчувала майбутні трагічні події.

Жінка також зізналася, що довгий час нікому не розповідала про свій досвід, боячись, що її вважатимуть психічно хворою. Лише через багато років вона наважилася поділитися своєю історією.

Сьогодні Луїзі 65 років. Вона переконана, що саме наслідки пережитої клінічної смерті змусили її повірити в існування духовного світу. Водночас наукових доказів того, що подібні переживання підтверджують існування потойбічного життя або надприродних здібностей, немає. Фахівці пояснюють навколосмертний досвід різними процесами, які можуть відбуватися в мозку під час критичних станів організму.