Американський астрофізик і фахівець з оборонної розвідки Ерік Девіс заявив, що бачив секретні матеріали, які нібито підтверджують виявлення тіл нелюдських істот після аварій НЛО. Тепер він просить президента США Дональда Трампа звільнити його від зобов’язання про нерозголошення, щоб він міг публічно розповісти про документи, фотографії та наукові звіти.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Що вчений заявив про інопланетян

Девіс стверджує, що йому відомо щонайменше про чотири різні види істот і що він особисто бачив відповідні докази. За його словами, серед них були так звані «сірі» — худорляві гуманоїди із сірою шкірою, високі істоти, яких називають «нордиками», схожі на велетенських богомолів «інсектоїди» та «рептилоїди» з рисами, подібними до ящірок.

Водночас це заяви самого Девіса, а не незалежно підтверджені докази існування інопланетян.

Де нібито зберігають тіла

Девіс розповів, що раніше працював у секретній американській програмі Advanced Aerospace Weapon System Applications Program. За його словами, йому вдалося отримати інформацію про те, куди могли передати знайдені тіла: установу нібито розділили на кілька частин і перевели до різних військово-медичних інститутів за часів першої адміністрації Барака Обами.

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Чого Девіс просить від Трампа

Вчений хоче, щоб президент своїм рішенням скасував для нього обмеження за угодою про нерозголошення та надав захист інформаторам, які працювали з матеріалами про UAP — невпізнані аномальні явища. Девіс стверджує, що оприлюднення інформації про нібито знайдені апарати й тіла не становитиме загрози національній безпеці США.