«Мандрівник у часі» заявив, що побував у 5000 році та показав фото Лос-Анджелеса

На просторах інтернету набирає популярності відео, в якому чоловік на ім’я Едвард заявляє, що він є мандрівником у часі. Як доказ він демонструє загадкову фотографію Лос-Анджелеса, який у далекому майбутньому нібито повністю опиниться під водою.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

Проблема глобального потепління та танення полярних льодовиків вже давно турбує екологів. Проте самопроголошений гість із майбутнього наполягає, що це не просто наукове попередження, а неминуча доля людства, яку він бачив на власні очі.

В інтерв’ю для YouTube-каналу Apex TV, що спеціалізується на паранормальних явищах, Едвард розповів неймовірну історію. За його словами, у 2004 році він працював у лабораторії в Лос-Анджелесі, де йому доручили взяти участь у засекреченому експерименті. Чоловіка нібито відправили на 3000 років уперед — у 5000 рік — з метою зробити фотографії майбутнього. Щоб зберегти анонімність, на опублікованому відео його обличчя приховане, а голос змінено.

Прибувши в майбутнє, Едвард був шокований побаченим. Він розповів, що каліфорнійська столиця повністю занурилася під воду.

«Я стояв на величезній дерев’яній платформі. Утім, не лише я — будинки та інші споруди, також були дерев’яними. А потім я зрозумів, що це те саме місто, Лос-Анджелес, але під водою», — поділився деталями чоловік.

Більше того, він стверджує, що спілкувався з мешканцями цього нового аналога Атлантиди. Вони нібито підтвердили йому, що масштабна повінь сталася саме через критичні кліматичні зміни на планеті.

Незважаючи на гучні заяви, наукова спільнота ставиться до таких історій вкрай скептично. Експерти американського космічного агентства NASA офіційно спростували можливість подібних подорожей.

«Хоча люди не можуть застрибнути в машину часу і відправитися в минуле, ми знаємо, що годинники на літаках і супутниках йдуть з іншою швидкістю, ніж на Землі. Ми не можемо використовувати машину часу, щоб подорожувати на сотні років у минуле чи майбутнє. Такий вид подорожей у часі буває лише в книгах і кіно», — констатували науковці, поставивши крапку в обговоренні цієї вірусної історії.

У відомстві також додали, що математика подорожей у часі дійсно існує, але вона впливає виключно на ті речі, якими ми користуємося щодня, наприклад, на роботу супутників GPS.