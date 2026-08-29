На архівній світлині апарата Lunar Orbiter 3, зробленій агентством NASA ще у 1967 році під час підготовки до висадки людини на Місяць, дослідник позаземних цивілізацій виявив подовжений об’єкт, який вважає гігантським космічним кораблем інопланетян.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на матеріал видання Daily Mail.

Відомий уфолог Скотт Ворінг зіставив розміри невідомої структури з кратером Теофіл діаметром 110 кілометрів і дійшов висновку, що довжина завислого над поверхнею об’єкта сягає 5,5 кілометра.

«Це стовідсотковий доказ того, що прибульці спостерігали за людьми ще до того, як ми вперше ступили на Місяць. Для нас це гігантські розміри, але для прибульців це вважається невеликим човником», — заявив Скотт Ворінг.

Попри те, що офіційна наука вважає подібні твердження грою світла та тіні й не має прямих доказів існування інопланетного розуму, розсекречені урядові файли США підтверджують численні фіксації незрозумілих явищ під час пілотованих місячних програм.

Зокрема, стенограми місії «Аполлон-17» 1972 року містять звіти астронавтів Джина Сернана, Джека Шмітта та Рона Еванса про спостереження за яскравим об’єктом, що ритмічно обертався та виблискував у глибокому космосі.

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«Я бачу те саме, про що казав Джек, і це точно не порошинка біля скла. Це яскравий об’єкт удалині, який ритмічно обертається та спалахує буквально за розкладом. Там у космосі точно щось є», — докладав на Землю командир Джин Сернан.

Крім того, під час маневрів посадкового модуля екіпаж фіксував рух невідомих кутастих твердих уламків, які виблискували за ілюмінаторами, нагадуючи «феєрверк на День незалежності», а аналогічні спостереження фіксували й астронавти місії «Аполлон-12».

Справжній ажіотаж викликали й оприлюднені аудіозаписи брифінгів після польоту «Аполлона-16», де фахівці обговорювали магнітні та гравітаційні аномалії біля кратера Ван де Грааф на зворотному боці Місяця. В ході технічної дискусії один із учасників навіть припустив, що зафіксована гігантська порожнина може бути «зоряною базою прибульців», після чого розмова різко перейшла до інших слайдів.