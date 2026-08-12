Військовий США після зустрічі з НЛО помітив дивну аномалію з часом

Американські військові під час розвідувальної поїздки на заході США помітили групу загадкових об’єктів у небі. Після спостереження годинник одного з них показував час на 25 хвилин уперед порівняно з іншими пристроями.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Як зазначається в документах ФБР про невпізнані аномальні явища, спочатку військові побачили червоне світло над гірським хребтом. Згодом над ними з’явилися ще від шести до десяти об’єктів.

Через прилад нічного бачення стало помітно, що кожен об’єкт складався з трьох вогнів, розташованих у формі трикутника або ромба. Вони рухалися разом, після чого один об’єкт різко знизився, а решта зникли.

Після від’їзду один із військових помітив, що його годинник випереджає годинник напарника, час у машині та на телефонах на 25 хвилин. До появи загадкових об’єктів він працював точно.

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Фізик Гарвардського університету Аві Леб припустив, що на годинник могло вплинути сильне електромагнітне поле.

«Якщо це технології, створені ворожими державами, ми повинні про них знати, оскільки це питання національної безпеки», — заявив Леб.

За його словами, об’єкти також можуть бути секретними військовими розробками або невідомою технологією.

У документах також згадується інший випадок: у 2002 році пілот на авіабазі Баграм в Афганістані повідомив про величезний безшумний трикутний об’єкт, який пролетів над ним і на кілька секунд закрив зоряне небо.