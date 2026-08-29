Пухнасте кошеня породи мейн-кун на прізвисько Еребус Аномалі (Erebus Anomaly) офіційно увійшло до Книги рекордів Гіннеса як кіт із найбільшою кількістю пальців у світі — тварина народилася з 29 пальцями на чотирьох лапах.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

Звичайні коти мають загалом 18 пальців: по п’ять на передніх лапах і по чотири на задніх. Проте Еребус має 11 додаткових пальців завдяки рідкісній генетичній особливості — полідактилії.

Експерти Книги рекордів Гіннеса зафіксували, що на одній із задніх лап кошеняти розташовано вісім пальців, а на решті трьох — по сім. Таким чином пухнастик побив попередній світовий рекорд у 28 пальців, який тримався непорушним протягом 24 років.

Генетична схильність передалася тварині від батька, який мав по шість пальців на кожній лапі (загалом 24). Проте шлях до світової слави виявився непростим: невдовзі після народження кошеня ледь не загинуло від важкої форми аспіраційної пневмонії, коли рідина потрапила до дихальних шляхів.

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Власники тварини Кендра Ванденблумер та Хантер Нетт із американського штату Вісконсин терміново доправили малюка до клініки, де його рятували за допомогою кисневої камери та інтенсивної терапії.

«Прогноз для Еребуса певний час був невтішним. Його легені на рентгенівських знімках мали бути чорними, але були абсолютно білими», — пригадують господарі.

Попри критичний стан, кошеня повністю одужало, а медичні рентгенівські знімки лап, зроблені під час лікування, пізніше стали офіційним підтвердженням рекорду для реєстрації заявки.