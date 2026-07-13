У США чоловік, якого медики вже визнали мертвим і поклали до мішка для тіл, несподівано повернувся до життя. Після одужання він поділився незвичайною історією про те, що, за його словами, пережив під час клінічної смерті.

Про це повідомляє Mirror.

Історія Вінні Толмана стала широко відомою після його інтерв’ю на подкасті Mighty Pursuit. За словами чоловіка, трагедія сталася після вживання спортивної добавки для бодібілдингу, яка нині вже заборонена. Після погіршення самопочуття він знепритомнів у туалеті ресторану.

Медики вважали його мертвим

За словами Толмана, його знайшли лише через тривалий час. Парамедики проводили реанімацію, однак безрезультатно, після чого констатували смерть. Чоловіка поклали до спеціального мішка для транспортування тіла.

Втім, молодий парамедик вирішив ще раз перевірити ознаки життя. Під час повторного огляду він виявив слабкий пульс і всупереч протоколу продовжив реанімаційні заходи. Після кількох спроб серце чоловіка знову почало битися.

Після цього Толман провів три дні в комі, а згодом прийшов до тями.

Що, за його словами, сталося після смерті

Толман стверджує, що під час клінічної смерті відчував себе невагомим, ніби спостерігав за всім зверху. Він розповів, що бачив власне тіло, медиків та навіть свого друга, якого також забрала швидка допомога.

Згодом, за його словами, перед ним з’явилося яскраве світло та загадковий провідник.

«Я відчув любов, якої ніколи раніше не відчував. Здавалося, що це місце було моїм справжнім домом», — розповів Вінні Толман.

Чоловік також заявив, що провідник показав йому світ, який, за його словами, був наповнений світлом, гармонією та відчуттям абсолютної любові.