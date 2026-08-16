Індієць Шрідхар Чіллал протягом 66 років не стриг нігті на лівій руці та увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Загальна довжина п’яти нігтів чоловіка сягнула 909,6 см — майже 9,1 метра.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Guinness World Records.

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Офіційно рекорд за найдовші нігті на одній руці за всю історію зафіксували 17 листопада 2014 року в індійському місті Пуна. Найдовшим виявився ніготь на великому пальці — 197,8 см.

Чому Шрідхар Чіллал перестав стригти нігті

Історія почалася ще 1952 року, коли 16-річний Шрідхар разом із другом випадково зламав довгий ніготь учителя.

«Якщо ви не відростите довгі нігті, ви ніколи не зрозумієте, якої обережності потрібно дотримуватися, щоб їх не зламати», — сказав тоді вчитель.

Чіллал сприйняв ці слова як виклик і вирішив більше не стригти нігті на лівій руці. З роками вони стали настільки довгими, що створювали серйозні побутові труднощі. Працюючи фотографом, чоловік навіть користувався спеціально пристосованою ручкою для камери.

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Чому рекордсмен усе ж обрізав нігті

У липні 2018 року, після 66 років без стрижки, Чіллал вирішив позбутися рекордних нігтів. За його словами, це було непросте рішення, адже саме вони зробили його відомим у всьому світі.

«Після того, як мене визнали в Книзі рекордів Гіннеса, я відчув, ніби досягнув найбільшої мети у своєму житті», — розповідав він.

Після обрізання нігті не викинули — їх передали до музеїв Ripley’s Believe It or Not! у Нью-Йорку та Амстердамі.

Нині рекорд за найдовші нігті на обох руках серед жінок належить американці Діані Армстронг: їхня загальна довжина перевищує 13 метрів.