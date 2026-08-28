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«Мандрівник у часі» на пляжі 1943 року: у мережі розгледіли чоловіка зі смартфоном

Автор: Денис Коротинський

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На історичному знімку часів Другої світової війни користувачі соціальних мереж помітили дивну деталь: чоловік у центрі кадру тримає в руках предмет, разюче схожий на сучасний мобільний телефон.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

Архівну світлину, зроблену у вересні 1943 року на пляжі Тован у британському Корнволлі, опублікував у мережі Стюарт Хамфріс. На кадрі зображені десятки відпочивальників, які насолоджуються останніми теплими днями. Проте увагу аудиторії миттєво прикупив чоловік у коричневому костюмі, який уважно схилився над невідомим предметом у долонях.

«Хвилиночку… це мені здається, чи цей хлопець перевіряє свій телефон… у 1940-х роках?», — висловив здивування один із користувачів.

Водночас сам автор публікації налаштований скептично й припустив, що відпочивальник просто скручував самокрутку, а через ракурс це виглядає як використання смартфона.

Мандрівник у часі
Мандрівник у часі. Фото: Popperfoto Creative

Це вже далеко не перший випадок, коли на ретро-кадрах знаходять ознаки технологій майбутнього. У 2010 році бурхливі дискусії викликав фрагмент фільму Чарлі Чапліна «Цирк» 1928 року, де перехожа нібито притискає до вуха телефонну трубку.

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Схожі аномалії знаходили і в класичному живописі: на фресці Умберто Романо з XVII століття помітили корінного американця з «розкладачкою», а генеральний директор Apple Тім Кук під час візиту до галереї в Амстердамі жартома зізнався, що розгледів iPhone на картині Пітера де Хоха віком понад 300 років.

«Я завжди думав, що знаю, коли саме був винайдений iPhone, але тепер я вже в цьому не впевнений», — прокоментував тоді побачене Тім Кук.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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