На історичному знімку часів Другої світової війни користувачі соціальних мереж помітили дивну деталь: чоловік у центрі кадру тримає в руках предмет, разюче схожий на сучасний мобільний телефон.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

Архівну світлину, зроблену у вересні 1943 року на пляжі Тован у британському Корнволлі, опублікував у мережі Стюарт Хамфріс. На кадрі зображені десятки відпочивальників, які насолоджуються останніми теплими днями. Проте увагу аудиторії миттєво прикупив чоловік у коричневому костюмі, який уважно схилився над невідомим предметом у долонях.

«Хвилиночку… це мені здається, чи цей хлопець перевіряє свій телефон… у 1940-х роках?», — висловив здивування один із користувачів.

Водночас сам автор публікації налаштований скептично й припустив, що відпочивальник просто скручував самокрутку, а через ракурс це виглядає як використання смартфона.

Це вже далеко не перший випадок, коли на ретро-кадрах знаходять ознаки технологій майбутнього. У 2010 році бурхливі дискусії викликав фрагмент фільму Чарлі Чапліна «Цирк» 1928 року, де перехожа нібито притискає до вуха телефонну трубку.

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