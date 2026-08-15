Канадка Сільвія Боктор роками дивувала стоматологів незвичайною особливістю: в одній зубній лунці разом з основним зубом у неї росли ще три додаткові. Саме цей рідкісний випадок зрештою приніс жінці титул Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Guinness World Records.

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Додаткові зуби вперше помітили на панорамному рентгенівському знімку, коли Сільвії було 20 років. За її словами, стоматологи спочатку навіть не одразу розуміли, з чим мають справу.

«Один стоматолог спочатку подумав, що це мої звичайні зуби, які просто потрібно вирівняти. Потім придивився уважніше й сказав, що ніколи не бачив нічого подібного», — розповіла жінка.

Що таке гіпердонтія?

Стан, за якого у людини формуються додаткові зуби, називається гіпердонтією. У дорослої людини зазвичай 32 постійні зуби, тому поява ще трьох уже є рідкісним явищем. Особливість Сільвії полягала в тому, що всі додаткові зуби росли в одному місці.

У січні вона отримала рекорд за найбільшу кількість зубів в одній зубній лунці серед жінок.

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Чому жінці довелося видалити додаткові зуби?

Багато років Сільвія відмовлялася від операції, оскільки зуби не боліли й не створювали серйозного дискомфорту. Вона ретельно доглядала за ними та регулярно користувалася зубною ниткою.

Однак згодом через дуже щільне розташування зубів на премолярі виник карієс. Стоматолог попередив, що встановити пломбу буде надзвичайно складно.

«З великим небажанням мені довелося видалити їх, щоб поставити пломбу на премоляр», — сказала Сільвія.

Абсолютного рекорду за кількістю зубів вона не встановила: серед жінок він належить Калпані Балан з Індії, у якої 38 зубів, а серед чоловіків — Пратабу Муніанді з Малайзії, у якого їх 42.