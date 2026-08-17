Цікаво

В Індії народилося теля з двома головами та вісьмома ногами

Автор: Денис Коротинський

Дата:

В Індії народилося рідкісне теля з двома головами та вісьмома ногами. Це сталося в Ерукалапуді, в окрузі Гунтур на півдні країни. Новина швидко поширилася, і місцеві жителі почали приходити, щоб побачити незвичайну тварину.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

Теля прожило недовго і померло невдовзі після народження, тоді як корова залишилася здоровою.

Чому теля народилося з двома головами

Ветеринари пояснили, що такі випадки дуже рідкісні. Причиною може бути збій під час розвитку плода.

На ранньому етапі ембріон може не розділитися повністю. Через це народжуються зрощені близнюки, які мають спільні або додаткові частини тіла.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Такий стан, коли тварина народжується з кількома головами, називають поліцефалією. У цьому випадку теля мало одразу дві голови та вісім ніг.

Чому такі телята рідко виживають

Такі вади розвитку можуть впливати на мозок, серце та інші важливі органи. У зрощених близнюків деякі органи можуть бути спільними або розвиненими не повністю.

Через це виникають проблеми з диханням, кровообігом і харчуванням. Саме тому тварини з такими важкими аномаліями часто помирають невдовзі після народження.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Військовий США після зустрічі з НЛО помітив дивну аномалію з часом

Денис Коротинський -
Американські військові під час розвідувальної поїздки на заході США...

Чоловік 66 років не стриг нігті: їхня довжина перевищила 9 метрів

Денис Коротинський -
Індієць Шрідхар Чіллал протягом 66 років не стриг нігті...

Жінка з рідкісною аномалією зубів потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Денис Коротинський -
Канадка Сільвія Боктор роками дивувала стоматологів незвичайною особливістю: в...