В Індії народилося рідкісне теля з двома головами та вісьмома ногами. Це сталося в Ерукалапуді, в окрузі Гунтур на півдні країни. Новина швидко поширилася, і місцеві жителі почали приходити, щоб побачити незвичайну тварину.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Star.

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Теля прожило недовго і померло невдовзі після народження, тоді як корова залишилася здоровою.

Чому теля народилося з двома головами

Ветеринари пояснили, що такі випадки дуже рідкісні. Причиною може бути збій під час розвитку плода.

На ранньому етапі ембріон може не розділитися повністю. Через це народжуються зрощені близнюки, які мають спільні або додаткові частини тіла.

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Такий стан, коли тварина народжується з кількома головами, називають поліцефалією. У цьому випадку теля мало одразу дві голови та вісім ніг.

Чому такі телята рідко виживають

Такі вади розвитку можуть впливати на мозок, серце та інші важливі органи. У зрощених близнюків деякі органи можуть бути спільними або розвиненими не повністю.

Через це виникають проблеми з диханням, кровообігом і харчуванням. Саме тому тварини з такими важкими аномаліями часто помирають невдовзі після народження.