У Гані на 34-му році життя помер Сулемана Абдул Самед, якого вважали найвищим чоловіком країни. Він пішов із життя в лікарні після ускладнень, пов’язаних із інфекцією, а його смерть викликала хвилю скорботи серед жителів півночі країни.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на BBC.

Чому помер найвищий чоловік Гани

Сулемана Абдул Самед, відомий під прізвиськом Авуче («Ходімо» мовою хауса), помер у понеділок у навчальній лікарні міста Тамале. Йому було 33 роки.

За словами родича Сулемана Абдула Кудуса, чоловіка госпіталізували через інфіковані рани на ногах. Медики повідомляли, що його стан покращувався, однак врятувати пацієнта не вдалося.

Ще у двадцятирічному віці лікарі діагностували у нього гігантизм, а згодом — синдром Марфана, рідкісне генетичне захворювання сполучної тканини, яке спричинило надзвичайно довгі кінцівки, викривлення хребта та інші серйозні проблеми зі здоров’ям.

У 2023 році журналісти BBC виміряли його зріст — 223 сантиметри. За словами близьких, перед смертю він міг стати ще вищим.

Як Сулемана Абдул Самед став символом свого регіону

Незвичайний зріст зробив Авуче справжньою знаменитістю на півночі Гани. Він завжди говорив, що родом із села Гамбага, і саме завдяки йому це невелике поселення стало відомим по всій країні.

До появи хвороби чоловік працював у м’ясній крамниці в столиці Гани Аккрі та мріяв стати водієм. Проте через те, що він почав швидко рости, і погіршення здоров’я чоловік був змушений залишити роботу та повернутися додому.

Останніми роками він мав труднощі з оплатою лікування. Допомогу йому надав ганський бізнесмен Ібрагім Махама — брат президента країни Джона Махами, який взяв на себе витрати на медичну допомогу.

Родина повідомила, що поховає Сулеману Абдула Самеда в Тамале, а не в рідному селі. За словами близьких, вони очікують надто велику кількість людей, які захочуть попрощатися з чоловіком, що став символом своєї громади.