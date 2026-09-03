У мережі знову поширюється твердження, що вчені нібито визначили дату «кінця світу» — 13 листопада 2026 року. Ця дата справді з’явилася в науковій роботі ще у 1960 році, однак її автори не прогнозували загибель людства чи глобальну катастрофу.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Express.

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Звідки взялася дата 13 листопада 2026 року

Розрахунки провели науковці Університету Іллінойсу Гайнц фон Ферстер, Патрисія Мора та Лоуренс Аміот. Вони проаналізували історичні дані про населення Землі та математично продовжили тенденцію його зростання.

Отримана модель показувала дедалі швидше збільшення кількості людей. Якщо продовжити цю криву без змін, вона доходила до критичної точки саме у п’ятницю, 13 листопада 2026 року. Згодом ця дата й почала з’являтися в медіа як нібито передбачення «кінця світу».

Насправді йшлося про математичну межу самої моделі. За закладеним у неї сценарієм чисельність населення в певний момент мала б прямувати до нескінченності, що в реальному світі неможливо.

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Таким результатом вчені показували, що населення Землі не здатне нескінченно зростати за однією й тією самою формулою. На демографічні процеси впливають народжуваність, смертність, економічні умови та багато інших факторів.

Чому старий прогноз знову згадали

На момент публікації роботи у 1960 році населення Землі становило приблизно три мільярди людей. Відтоді воно зросло більш ніж удвічі, проте реальна демографічна ситуація не повторила траєкторію, закладену в старій математичній моделі.

Додаткову увагу до дослідження привернула постать Гайнца фон Ферстера. У 1995 році він розмірковував про те, що люди можуть помилково приписувати машинам властивості людського розуму лише тому, що ті здатні виконувати складні завдання або переконливо вести розмову.

На тлі розвитку сучасних чат-ботів ці слова знову стали актуальними. Однак називати їх точним передбаченням появи сучасного штучного інтелекту було б перебільшенням.

Таким чином, 13 листопада 2026 року не є науковим прогнозом загибелі людства. Це дата, на якій демографічна модель, створена понад 60 років тому, доходила до фізично неможливого результату.