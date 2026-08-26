Археологи завершили масштабні багаторічні розкопки під підлогою Храму Гробу Господнього в Єрусалимі та виявили залишки стародавнього ландшафту, який дивовижно точно відповідає описам із Євангелія від Іоанна.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Liber Annuus.

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Дослідження під керівництвом Франчески Романи Стасолли показали, що сучасний християнський комплекс зведений на місці колишнього гігантського кам’яного кар’єру за межами стародавніх міських стін. Коли видобуток породи припинився, поглиблення засипали родючим ґрунтом і розбили на ділянки за допомогою невисоких кам’яних мурів. Науковці знайшли зразки пилку, залишків оливкових дерев, виноградної лози, фруктів та бобових культур, що підтверджує існування тут оброблених садів поряд із вирубаними просто в скелі гробницями.

«Ми знайшли докази поховального ландшафту поряд із невеликими ділянками, засадженими виноградною лозою та оливковими деревами, а також пасторального простору зі слідами людської діяльності», — зазначила провідна дослідниця Франческа Романа Стасолла.

Ця знахідка безпосередньо перегукується з біблійним текстом, де зазначено, що на місці розп’яття Ісуса знаходився квітучий сад із новою кам’яною гробницею. Усі фрагменти давнього середовища розташовані на одній компактній території, що відповідає топографічним даним Нового Заповіту.

Пізніше, у II столітті, римський імператор Адріан звів на цій території культові споруди, а вже у IV столітті імператор Костянтин наказав розчистити шановану християнами гробницю й побудувати над нею першу церкву.

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Попри те, що матеріальні знахідки не містять прямих написів з іменем Христа чи Йосипа з Ариматеї, науковці наголошують: відкриття підтверджує глибоку історичну точність ранніх християнських переказів про місце страти та поховання.