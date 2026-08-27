Вчені виявили значну температурну різницю в надрах Марса: мантія під південними нагір’ями виявилася гарячішою, ніж під північними рівнинами. Різниця може сягати 200–400°C і свідчить, що відома асиметрія Червоної планети простягається далеко під її поверхню.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на дослідження в журналі Nature.

Марс давно дивує науковців різкою відмінністю між двома півкулями. Південь вкритий нагір’ями та глибокими кратерами, тоді як на півночі переважають низинні рівнини. Нові результати показують, що ця так звана марсіанська дихотомія стосується не лише рельєфу, а й внутрішньої будови планети.

Для дослідження науковці застосували метод приливної томографії. Через витягнуту орбіту Марса та нахил його осі вплив сонячних припливних сил змінюється залежно від сезону. Аналізуючи відповідні зміни гравітаційного поля, можна визначати жорсткість порід у глибині планети, а через неї оцінювати їхню температуру.

В основу роботи лягли дані Mars Global Surveyor, Mars Odyssey та Mars Reconnaissance Orbiter, накопичені протягом 16 років. Аналіз показав, що припущення про приблизно сферично симетричні надра Марса не відповідає отриманій картині.

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Відкриття може пояснити й інші загадкові особливості Червоної планети. Зокрема, на півдні в залізовмісних мінералах спостерігаються магнітні аномалії, а апарат InSight раніше встановив, що сейсмічні хвилі в цій півкулі затухають швидше. Обидва явища узгоджуються з вищою температурою мантії.

Причина такої теплової асиметрії поки залишається невідомою. Серед можливих пояснень учені розглядають наслідки потужного стародавнього зіткнення, конвекцію в мантії Марса або геологічні структури, які могли перешкоджати виходу надлишкового тепла.

Розуміння цієї дихотомії важливе й для вивчення минулого марсіанської води. Внутрішні процеси могли впливати на формування басейнів та інших ділянок, де в давнину існували умови для накопичення води.