Коли астрономи дивляться в глибокий космос, вони бачать не хаотичне скупчення зірок, а складну структуру, що нагадує гігантську нейронну мережу. Ця структура, відома як “космічна павутина”, складається з ниток, утворених мільярдами галактик. Проте між цими яскравими нитками існують порожнечі — войди. Більшість із них мають відносно невеликі розміри, але одна аномалія змушує фізиків та космологів ламати голову вже понад 40 років.

Це Порожнеча Волопаса (Boötes Void) — гігантська сферична область простору, де практично немає нічого. Це наймоторошніша мертва зона відомого нам Всесвіту, яка кидає виклик сучасним моделям формування галактик.

Масштаби порожнечі: наскільки вона велика?

Порожнечу Волопаса було відкрито у 1981 році командою астронома Роберта Кіршнера. Спочатку вчені вважали, що це помилка в розрахунках або обмеженість тодішніх телескопів, але подальші дослідження підтвердили страшну реальність: перед ними була справжня космічна прірва.

Її діаметр становить колосальні 330 мільйонів світлових років. Це приблизно 0,27% від діаметра всього видимого Всесвіту.

Щоб зрозуміти цей масштаб, достатньо навести одну класичну цитату астронома Грега Олдерінга: “Якби Чумацький Шлях знаходився в центрі Порожнечі Волопаса, ми б не знали про існування інших галактик аж до 1960-х років, коли з’явилися потужні радіотелескопи”. Наше нічне небо було б абсолютно чорним за межами нашої власної галактики, позбавленим звичних для нас скупчень Андромеди чи Трикутника.

Математичний парадокс: куди зникли галактики?

Закони космології та квантової фізики диктують, що матерія після Великого вибуху розподілялася відносно рівномірно. Згідно зі стандартною моделлю Всесвіту, в області розміром з Порожнечу Волопаса має знаходитися від 2000 до 10 000 галактик.

Натомість за чотири десятиліття інтенсивних спостережень вчені змогли знайти там лише близько 60 самотніх галактик. Це порушує всі статистичні моделі розподілу матерії. Чому ця зона така порожня?

У науковців є кілька робочих пояснень:

1. Теорія “мильних бульбашок” (Злиття войдів)

Більшість астрофізиків схиляється до думки, що Порожнеча Волопаса не утворилася такою гігантською від самого початку. Вона є результатом злиття багатьох менших порожнеч. Процес нагадує те, як дрібні мильні бульбашки зливаються в одну гігантську. Гравітація масивних скупчень галактик на краях цієї зони мільярдами років “витягувала” матерію зсередини, залишаючи за собою мертвий простір.

2. Вплив Темної енергії

Інша гіпотеза пов’язана з темною енергією — невидимою силою, що змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням. Можливо, в регіоні Волопаса концентрація цієї енергії історично була вищою, що призвело до екстремально швидкого “розштовхування” матерії ще на ранніх етапах формування Всесвіту, не давши галактикам шансу сформуватися.

3. Екзотична гіпотеза (Шкала Кардашова)

Хоча серйозна наука відкидає цей варіант, він надзвичайно популярний серед прихильників пошуку позаземного розуму. Гіпотеза припускає, що Порожнеча Волопаса не є порожньою фізично. Вона здається темною, оскільки надцивілізація III типу за шкалою Кардашова колонізувала цей регіон, оточивши кожну зірку сферою Дайсона для збору енергії. Таким чином, світло зірок просто блокується масивними мегаструктурами, створюючи ілюзію порожнечі.

Ті, хто вижив: як існують самотні галактики?

Ті 60 галактик, яким “не пощастило” опинитися всередині Порожнечі Волопаса, становлять величезний інтерес для науки.

Спостереження показують, що ці галактики не розкидані хаотично. Вони вишикувані в своєрідну трубчасту структуру, що пронизує войд. Це підтверджує теорію злиття: ці галактики є залишками кордонів менших порожнеч, які колись зіткнулися між собою.

Цікаво, що ізольовані галактики Волопаса часто виявляються більшими та яскравішими за ті, що знаходяться у звичайних, густонаселених скупченнях. У них немає сусідів, які б “крали” їхній міжгалактичний газ або створювали руйнівні гравітаційні збурення. Вони розвиваються в умовах ідеальної ізоляції, ніби експериментальні зразки у стерильній космічній лабораторії.

Дослідження Порожнечі Волопаса триває. Вона нагадує нам про те, що Всесвіт наповнений не лише світлом і матерією, але й лякаючими, монументальними проваллями, які зберігають таємниці перших миттєвостей після Великого вибуху.