Вчені стверджують, що Лохнеське чудовисько стало мамою

Дослідники легендарного чудовиська з озера Лох-Несс висунули нову гіпотезу: Нессі могла народити малюків. Саме цим вони пояснюють незвично малу кількість появ загадкової істоти на поверхні води протягом останнього року та повідомлення про менші за розміром об’єкти в озері.

Про це повідомляє Daily Star.

«Нессі нікуди не зникла, ми всі це знаємо. Але вона явно стала обережнішою. Ми вважаємо, що вона трималася глибоко у печерах і могла піклуватися про своїх малюків», — заявив представник команди Loch Ness Exploration Роб Лонг.

За його словами, останнім часом очевидці дедалі частіше повідомляють про об’єкти значно менших розмірів, ніж ті, які традиційно пов’язують із Лохнеським чудовиськом. Саме це й наштовхнуло дослідників на думку про можливе потомство Нессі.

Чому з’явилася така версія

Від початку року в офіційному реєстрі вже зафіксували сім повідомлень про можливі появи чудовиська. Останній випадок стався 5 липня, коли восьмирічна Ебігейл Росс разом із родиною заявила, що побачила у воді темний об’єкт завдовжки близько 1,8 метра.

Роб Лонг припускає, що молоді істоти можуть поводитися сміливіше за свою матір.

«Ймовірно, ці маленькі створіння будуть хоробрішими за маму. Вони ще не бояться людей і тільки вчаться виживати. Можливо, саме 2026 рік принесе нам остаточний доказ існування Нессі», — сказав він.

Загадка Лох-Несса досі не розгадана

В офіційному реєстрі вже налічується 1173 повідомлення про можливі спостереження Лохнеського чудовиська, включаючи свідчення очевидців, фотографії та записи з вебкамер.

Подібні припущення про появу «маленької Нессі» звучали й раніше. Минулого року один із мисливців за чудовиськом заявив, що зафіксував на камеру невелику істоту, яка ненадовго з’явилася над поверхнею води, однак переконливих доказів існування Лохнеського чудовиська досі не отримано.