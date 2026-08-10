Температура океану побила рекорд: що відбувається із Супер Ель-Ніньйо

Температура поверхні Світового океану піднялася до рекордного для липня рівня. Науковці пов’язують аномальне нагрівання, зокрема, з високими температурами у тропічній частині Тихого океану та попереджають, що погодне явище Ель-Ніньйо може посилитися найближчими місяцями.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail, яке наводить дані Служби зі зміни клімату Copernicus (C3S).

Температура океану встановила новий рекорд

За даними Copernicus, середня глобальна температура поверхні моря у липні досягла 20,96 градуса за Цельсієм. Таким чином було перевищено попередній липневий рекорд, встановлений у 2023 році.

Особливо високі температури фіксують у тропічній частині Тихого океану — регіоні, де формується Ель-Ніньйо. Під час цього явища пасати, які зазвичай переміщують теплі води від Південної Америки у напрямку Австралії, слабшають або змінюють напрямок. Через це холодна вода гірше піднімається з глибин, а біля поверхні накопичуються значні обсяги тепла.

Згодом це тепло поширюється океаном та впливає на середню глобальну температуру. Учені зазначають, що нинішні показники температури поверхні моря в Тихому океані та інших регіонах є надзвичайно високими для цієї пори року.

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Всесвітня метеорологічна організація очікує подальшого зміцнення Ель-Ніньйо в період із серпня до жовтня. Згідно з наведеними прогнозами, у ключових районах температура поверхні океану може перевищувати сезонну норму на 2,9 градуса.

Європа потерпає від аномальної спеки та посухи

Рекордне нагрівання океанів відбувається на тлі екстремальної спеки у Західній Європі. Середня температура повітря протягом червня та липня там становила 21,62 градуса за Цельсієм, що на 2,79 градуса вище за середній показник.

У матеріалі зазначається, що цей період став найспекотнішим червнем-липнем за всю історію спостережень у регіоні. Високі температури також супроводжуються тривалою посухою та суттєвим зниженням запасів вологи у ґрунті у Франції, Іспанії, частині Німеччини та Великій Британії.

“Липень 2026 року став третім поспіль місяцем виняткової спеки у Західній Європі, внаслідок чого сукупна температура за червень і липень встановила новий рекорд для регіону”, – заявила стратегічна керівниця з питань клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс.

За її словами, стійкі області високого атмосферного тиску утримували тепло над Західною Європою, тоді як надзвичайно високі температури посилили масштабну посуху.

Окремо складна ситуація склалася в Англії та Уельсі. За наведеними даними, липень там став найпосушливішим за 190 років спостережень, а кількість опадів у низці районів становила лише близько 10% від місячної норми.

Чим загрожує подальше посилення Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо може суттєво змінювати характер опадів та температур у різних частинах світу. У матеріалі прогнозується, що Ріг Африки, захід Північної Америки та окремі райони Центральної Азії можуть зіткнутися з більшою кількістю опадів та підвищеним ризиком повеней.

Водночас у Північній Європі, більшій частині Австралії, на Індійському субконтиненті та півдні Центральної Америки кількість опадів може бути нижчою за норму. На тлі вже наявної спеки та посухи це здатне ще більше збільшити ризик масштабних природних пожеж.

У Європі наслідки сухої та спекотної погоди вже проявляються у вигляді значного зростання площі лісових пожеж, зокрема у Франції, Іспанії та Греції. У Франції до кінця липня, за наведеними даними, вогонь охопив понад 91 тисячу гектарів.

“Зміна клімату дедалі частіше створює спекотні та сухі умови, які сприяють великим та інтенсивним лісовим пожежам у Південній Європі, одночасно подовжуючи пожежонебезпечний сезон на північ”, – заявив директор Служби моніторингу атмосфери Copernicus Лоранс Руїль.

Фахівці попереджають, що подальше посилення Ель-Ніньйо може призвести до нових температурних аномалій та зміни режиму опадів у багатьох регіонах планети. Найвідчутніші глобальні наслідки такого погодного циклу зазвичай проявляються із певною затримкою.