Дев’ятисхідчаста драбина, прихована під землею поблизу мавзолею Ага-Хана в Єгипті, привела археологів до неймовірної знахідки. Там науковці виявили майже двометровий вапняковий саркофаг, повністю вкритий ієрогліфами, який відкрив нові таємниці стародавнього міста Асуан.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на наукове видання DailyGalaxy.

Масштабне відкриття зробила спільна єгипетсько-італійська археологічна місія за участю Вищої ради старожитностей Єгипту та Міланського університету. Знайдена гробниця, якій присвоїли номер 38, починається з кам’яних сходів. Обабіч них дослідники натрапили на глинобитні лави — у давнину вони, ймовірно, використовувалися для підношень під час похоронних ритуалів.

На самому дні гробниці, на спеціально висіченій у скелі платформі, розміщувався масивний вапняковий саркофаг завдовжки близько 1,8 метра.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, вертикальні ієрогліфи на пам’ятці містять молитви до місцевих божеств. Тексти чітко вказують, що поховання належить високопосадовцю на ім’я Ка-Месіу. Сам саркофаг вражає деталізацією: його кришка виконана у формі людини з ретельно виліпленим обличчям, перукою та залишками стародавньої фарби.

У цій же гробниці вчені знайшли ще кілька мумій, серед яких є дитячі. Дослідники зазначають, що це поховання є лише крихітною частиною гігантського некрополя, який налічує понад 500 гробниць і може простягатися на 200 тисяч квадратних метрів.

За часів Птолемеїв та Римської імперії Асуан був справжнім мультикультурним центром, де пліч-о-пліч жили єгиптяни, нубійці, греки, перси та римляни. Елітні родини ховали своїх близьких на вершині плато, тоді як поховання середнього класу концентрувалися на схилах.

«Нововідкриті гробниці пропонують нове розуміння соціальної динаміки регіону під час птолемеївського та римського періодів і зміцнюють історичний статус Асуана як головного культурного центру на півдні Єгипту», — заявив міністр туризму та старожитностей Шериф Фатхі.

Сучасні технології вже допомагають науковцям розкривати інші моторошні секрети цього цвинтаря. Наприклад, нещодавня комп’ютерна томографія мумій із сусідньої гробниці показала, що це зовсім не матір із дитиною, як вважалося багато років, а тіла двох дітей віком від чотирьох до дев’яти років.