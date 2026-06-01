Вчені з’ясували нові подробиці про те, як 29 мільйонів років тому в Африці утворилося так зване «інопланетне скло». Виявилося, що пустелю розплавив неймовірний жар від космічної катастрофи, який був значно сильнішим за лаву звичайного вулкана.

Таємниця фараонів та скляна пустеля

Дивне жовте скло досі розкидане по пустелях Єгипту та Лівії. Колись воно настільки вразило стародавніх єгиптян, що вони робили з нього розкішні ювелірні прикраси. Одна з таких деталей навіть була знайдена у знаменитій гробниці фараона Тутанхамона.

Десятиліттями вчені сперечалися, звідки взялося цей матеріал. Головна версія — надзвичайно потужна космічна подія. Можливо, в Землю врізався величезний астероїд, або ж космічне тіло вибухнуло прямо в небі над Африкою з такою силою, що пісок внизу миттєво перетворився на розплавлену масу. Довгий час цю теорію ставили під сумнів, оскільки дослідники так і не змогли знайти на поверхні величезного кратера від удару.

Кристал, що пам’ятає апокаліпсис

Нещодавно італійські вчені знайшли нову зачіпку. Всередині шматочка лівійського скла вони виявили крихітний кристал — циркон. Зазвичай це дуже міцний мінерал, який може витримувати шалені навантаження і зберігати інформацію про події минулого.

Вивчивши кристал під потужними мікроскопами, дослідники побачили, що він має дивну форму, схожу на розгалужені гілки дерева. Це означає лише одне: під час тієї давньої катастрофи міцний камінь розплавився повністю, а потім миттєво застиг.

Температура під час цього космічного вибуху була просто руйнівною — понад 2250 градусів за Цельсієм. Це майже вдвічі гарячіше за найгарячішу вулканічну лаву на планеті. Все нагрілося і охолодилося настільки швидко і в такому хаосі, що звичні геологічні процеси просто не встигли спрацювати. Хоча ця знахідка яскраво демонструє справжні масштаби стародавнього апокаліпсиса, вченим ще належить остаточно з’ясувати, чи вдарився космічний камінь об землю, чи вибухнув високо над нею.