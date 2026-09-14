На дні Тихого океану знайшли 116-кілометрову аномалію

Уфолог Скотт Ворінг заявив, що виявив на дні Тихого океану поблизу Папуа-Нової Гвінеї масивну прямокутну аномалію. За його словами, ця структура є гігантською інопланетною базою, проте жодних наукових доказів на користь цієї теорії не існує.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ворінг помітив об’єкт під час вивчення батиметричних карт океанічного дна, створених у межах проєкту Seabed 2030. За його підрахунками, довжина «металевої структури» становить близько 116 кілометрів, ширина — 6,5 кілометра, а заглиблюватися в дно вона може на 16–24 кілометри.

Ворінг переконаний, що величезні розміри та незвична форма виключають імовірність природного геологічного утворення. Він стверджує, що структура нібито виглядає «доглянутою» та досі населеною, а всередині може розміщуватися ціле місто з двома десятками будівель розміром із хмарочос.

Водночас експерти та науковці наголошують, що незалежних підтверджень штучного походження об’єкта немає. Подібні геометричні аномалії на океанічних картах найчастіше виявляються звичайними артефактами картографування — помилками, що виникають під час зшивання даних ехолокації з різних суден, або ж є природними рельєфними утвореннями.

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Раніше Ворінг уже робив подібні гучні заяви, спираючись на дані карт. Зокрема, він стверджував, що знайшов залишки зниклої стародавньої цивілізації біля узбережжя Куби. Тоді уфолог прийняв серію паралельних ліній на морському дні за руїни затонулого міста, однак ця теорія також не знайшла жодного наукового підтвердження.