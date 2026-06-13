Нещодавно розсекречений документ Пентагону розкриває неймовірні подробиці зустрічі федеральних агентів США з непізнаним літаючим об’єктом. Правоохоронці стали свідками появи абсолютно прозорого НЛО, що безшумно завис у нічному небі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на британське видання Daily Mail.

Цей звіт став частиною третьої публікації секретних документів адміністрацією Трампа, яка відбулася у п’ятницю. У ньому детально описуються масові спостереження за аномаліями, що тривали протягом двох днів у жовтні 2023 року на заході США. Усе почалося з того, що одразу кілька команд федеральних агентів доповіли про дивні вогні, які переміщувалися цілими групами за кілька миль від їхніх позицій.

Згодом один зі свідків разом із напарником помітив у долині гігантську сяючу кулю діаметром понад 6 метрів, що нагадувала «вир яскравої лави».

За словами очевидця, об’єкт не мав жодного видимого каркаса чи зовнішньої оболонки, але випромінював неймовірно потужне світло. Розглядаючи аномалію в бінокль, агенти помітили дивну лінію або вісь, що тягнулася від кулі безпосередньо до пагорба. За хвилину об’єкт безшумно зник, а невдовзі в небі з’явилося нове помаранчеве сяйво, з якого блискавично вилетіли три червоні вогні.

На цьому нічні пригоди не закінчилися. Під час патрулювання агенти побачили на дорозі об’єкт із різними фарами, який імітував звичайний автомобіль. Проте замість їзди він просто завис над землею, абсолютно не здіймаючи пилу, після чого вимкнув світло і злетів у небо.

Фінальним акордом стала поява напівпрозорого об’єкта на висоті близько 4,5–6 метрів над землею.

Свідок порівняв його з водою: крізь викривлені контури НЛО було чітко видно зорі, сусідній пагорб та навколишню рослинність.

Усі ці свідчення були офіційно передані до Управління з вирішення аномальних явищ у всіх середовищах (AARO) при Пентагоні. Разом із цим звітом уряд оприлюднив звіт ФБР за 2025 рік про червоні плазмові кулі над північним сходом США, а також старі файли ЦРУ про знищене у 1958 році «космічне послання». Американський уряд обіцяє публікувати нові порції подібних файлів кожні кілька тижнів.