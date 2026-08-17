Найбільший професійний ризик раку, пов’язаного з радіацією, виявили не у працівників атомних об’єктів чи рентгенкабінетів. Нове дослідження показало, що перше місце посіли бортпровідники, а друге — пілоти.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ScienceAlert.

Автори проаналізували свідоцтва про смерть 12,7 млн людей у США за 2020–2024 роки, які працювали у 503 різних професіях. Вони окремо порівнювали види раку, які можуть бути пов’язані з радіацією, зокрема рак молочної та щитоподібної залоз, простати, лейкемію, меланому та множинну мієлому.

Чому стюардеси та пілоти отримують більше радіації

Причина — космічне випромінювання. Атмосфера Землі захищає нас від високоенергетичних частинок із космосу, але на висоті польоту пасажирських літаків цей захист значно слабший. Чим більше часу людина проводить у повітрі, тим більшою стає накопичена доза.

За оцінками дослідників, члени екіпажів отримують приблизно 3–6 мілізівертів космічної радіації на рік. Для порівняння, пасажир, який здійснює десять перельотів через США туди й назад за рік, отримує близько 0,4 мілізіверта.

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Наскільки вищим виявився ризик

Бортпровідники мали приблизно на 50% вищу частку смертей від радіаційно пов’язаних видів раку, ніж представники інших професій, а пілоти — на 36%. При цьому за іншими видами раку їхні показники були близькими до середніх.

Дослідники наголошують, що робота в авіації сама по собі не доводить, що саме космічна радіація спричинила конкретні випадки раку. Водночас результати підтримують версію про вплив професійного опромінення.

Як можна зменшити ризик для екіпажів

Автори пропонують уважніше контролювати накопичені дози радіації у працівників авіації та враховувати кількість років роботи під час медичних оглядів. Також фахівці радять приділяти більше уваги регулярним обстеженням шкіри та скринінгу раку молочної залози у жінок, які багато років працюють у повітрі.