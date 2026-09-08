Науковий журнал Remote Sensing офіційно відкликав статтю 2022 року, автори якої стверджували про виявлення прихованих структур усередині піраміди Хеопса за допомогою супутникового радара. Причиною такого рішення стали серйозні методологічні та статистичні помилки, що ставлять під сумнів усі висновки роботи.

У скасованій публікації йшлося про те, що за допомогою фіксації мікроскопічних коливань від вітру та землетрусів науковці нібито змогли скласти детальну карту внутрішніх приміщень. Автори заявляли про виявлення 20 прихованих об’єктів, включаючи коридори, кімнати та так звану «Велику порожнечу», без фізичного проникнення у Велику піраміду.

Навесні 2025 року ці ж дослідники заявили про виявлення багатометрових шахт і підземних об’єктів уже під пірамідою Хефрена, пов’язавши їх із давньоєгипетським потойбічним світом.

Ці нові заяви не пройшли незалежного рецензування, проте привернули увагу наукової спільноти до попередньої роботи авторів, що зрештою і призвело до її перевірки та скасування.

Експерт із застосування радарів в археології, професор Денверського університету Лоуренс Коньєрс категорично спростував дієвість запропонованого методу. За його словами, радарний датчик здатний уловлювати лише те, що «бачить» безпосередньо, а вібрації, про які говорять автори, є занадто мізерними для супутникової фіксації крізь сотні метрів каменю.

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У Вищій раді старожитностей Єгипту також відреагували на ситуацію, підкресливши, що ніколи не надавали авторам дозволів на проведення будь-яких польових робіт на території комплексу.

Згідно з офіційним повідомленням журналу, автори не погоджуються з відкликанням своєї статті. Попри відсутність наукового визнання, вони продовжують просувати власні теорії через відео на YouTube.