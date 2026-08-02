У неділю, 9 серпня, потенційно небезпечний астероїд 173561, також відомий як 2000 YV137, максимально наблизиться до Землі. За даними вчених, його діаметр становить близько 750 метрів, однак небесне тіло пролетить на безпечній відстані — приблизно 5,02 мільйона кілометрів від нашої планети.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на NASA.

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Чи може астероїд зіткнутися із Землею

Фахівці не прогнозують зіткнення: орбіту астероїда добре вивчено, а відстань під час зближення буде приблизно у 13 разів більшою за середню відстань між Землею та Місяцем. Об’єкт рухатиметься зі швидкістю близько 16,2 кілометра за секунду.

Статус потенційно небезпечного не означає, що астероїд обов’язково загрожує планеті. До цієї категорії зараховують великі навколоземні об’єкти, орбіти яких можуть проходити відносно близько до Землі, тому астрономи постійно стежать за їхнім рухом.

«Об’єкт розміром понад приблизно 150 метрів, який може наблизитися до Землі на відстань менш як 7,5 мільйона кілометрів, називають потенційно небезпечним», — пояснюють у NASA.

Як NASA стежить за небезпечними астероїдами

За рухом 2000 YV137 спостерігають наземні телескопи та радарні системи. Отримані дані дозволяють ученим уточнювати його орбіту й заздалегідь розраховувати майбутні зближення із Землею.

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Наступного разу цей астероїд наблизиться до нашої планети у 2066 році, але також залишатиметься на значній відстані. Наразі жодних ознак того, що він може раптово змінити траєкторію та створити загрозу, немає.