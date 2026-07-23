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В Іспанії виставили на аукціон літак за 10 євро: що з ним не так

Автор: Денис Коротинський

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У міжнародному аеропорту Севільї виставили на аукціон покинутий літак Piper PA-23 Apache, стартова ціна якого становить лише 10 євро. Однак майбутньому власнику не варто розраховувати на польоти — повітряне судно перебуває у непридатному стані.

Про це повідомляє Euronews.

За даними оператора іспанських аеропортів Aena, літак перебуває на території аеропорту щонайменше з 2018 року. Протягом кількох років адміністрація намагалася знайти власника, однак усі спроби виявилися безрезультатними.

Чому літак виставили на продаж

В Aena пояснили, що неодноразово намагалися зв’язатися з власником, а також тричі публікували офіційні повідомлення в державному бюлетені Іспанії із закликом забрати літак.

«Ми багато разів намагалися зв’язатися з власником. Оскільки це не вдалося, аеропорт тричі публікував повідомлення в Офіційному державному бюлетені на випадок, якщо власник захоче заявити свої права», — повідомили в Aena.

Оскільки ніхто так і не звернувся, літак офіційно визнали покинутим і вирішили продати через відкритий аукціон. Подати заявку може будь-яка фізична або юридична особа.

Чи можна буде літати

Piper PA-23 Apache — американський двомоторний літак, який почали випускати ще у 1950-х роках. Свого часу він міг перевозити до чотирьох пасажирів і вважався доступною моделлю для приватної авіації.

Втім, нинішній стан повітряного судна не дозволяє використовувати його за призначенням.

«Літак перебуває у поганому стані. Він не може літати», — наголосили в Aena.

Попри символічну стартову ціну, переможець аукціону отримає радше незвичайний експонат або колекційний об’єкт, ніж справжній засіб для польотів.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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