Британець Пітер О’Салліван повернув до бібліотеки дві книги, які його дідусь узяв ще 1910 року та мав принести назад через тиждень. Прострочені на 116 років видання пережили дві світові війни й збереглися майже неушкодженими.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Книги мали повернути ще у 1910 році

Волтер Гріффіт Оуен позичив у бібліотеці валлійського міста Лланруст твори Джона Мільтона та Вільяма Шекспіра — «Втрачений рай» і «Король Лір». На вкладеному аркуші зазначалося, що книги видавали лише на один тиждень, а за продовження терміну потрібно було платити один пенні.

Однак підліток так і не повернув видання. Вони залишалися в родинному будинку, поки Оуен служив під час Першої світової війни, а згодом працював у роки Другої світової. Понад століття книги дбайливо зберігали його нащадки.

Якби бібліотека нарахувала пеню за всі 116 років, сума становила б 6032 пенні — трохи більше ніж 25 фунтів стерлінгів. Проте з онука не вимагали жодної компенсації, а повернення сприйняли як цінну історичну подію.

Видання вирішили показати на спеціальній виставці

Книги надрукували ще 1884 року, а в 1890-х їх подарував місцевій читальні британський промисловець Бенджамін Армітедж. Усередині збереглися бібліотечні штампи, найдавніші з яких датовані 1894 роком.

«Вони перебувають у чудовому стані, і ми сподіваємося незабаром представити їх на виставці культурної спадщини», — повідомила керівниця бібліотеки Меді Ештон.

Архівісти також дослідили історію бібліотек Лланруста й з’ясували, що від 1876 року вони розташовувалися у десяти різних будівлях міста. Повернені видання планують використовувати під час занять для школярів, присвячених місцевій історії та культурі.